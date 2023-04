Niña Pastori chafa el juego sobre música de gasolinera a Trancas y Barrancas en ‘El Hormiguero’

Hubo un tiempo en el que escuchábamos música en el radiocasete. Algo que a los más jóvenes les sonará a chino ya que, como mucho, habrán escuchado algún cd si son ya mayores de edad. Pero ese tiempo de los casetes nos ha dejado muchos recuerdos que, de vez en cuando, sacan nuestro lado más nostálgico. Y de eso han tenido buena dosis este jueves en El Hormiguero.

Llegaba de visita Niña Pastori que presenta Camino, su nuevo disco en el que recopila algunos de sus mayores éxitos que llega acompañado de gira. Ha hablado de sus nuevas canciones, de sus inicios como cantante e, incluso, ha cantado en directo con Pablo Motos a la guitarra.

También ha jugado con las hormigas, con Trancas y Barrrancas. Le han propuesto un juego en el que tenía que adivinar cosas de esas cintas de radiocasete que vendían en las gasolineras allá por los años 80.

“Lo mejor de las paradas en el camino son las gasolineras donde hay verdaderas joyas de la música. Te vamos a poner portadas de discos de gasolinera auténticos y tienes que adivinar el título o el grupo”, le explicaban las hormigas.

Empieza el juego

Empezaron con José Ángel. Le dieron tres posibles títulos de su disco: Hortera pero honrado, Madre, soy cristiano homosexual o De Miami y de Cuenca. “La posturita de José Ángel está diciendo cositas”, aseguraba la gaditana. Aun así, optaba por el tercer título y se equivocaba, era el segundo.

Continuaron con Toni El Gitano, un artista con mucho pelo y barba. Le preguntaban por el título de su single: Voy como Las Grecas, Me he fumao un canuto o Más pedo que Alfredo. Niña Pastori empezó diciendo que le sonaba su nombre. Acertó al decir que en esa época lo del canuto era algo moderno.

El tercero era El Payo Juan Manuel con una portada en la que no faltaba tabaco y mujer desnuda. Averiguamos que La Butifarra, La almeja, Ya lo has liado, Tápate María, Qué golfo soy y Cambio de sexo son títulos de sus canciones.

Pillados

La siguiente imagen que pusieron las hormigas fue la del álbum Gazpacho fresco. “¿Esta es La Pelúa?”, preguntaba Niña Pastori, y les chafaba el juego a Trancas y Barrancas que le iban a dar opciones para descubrir su nombre.

La Encrespada, La Leona o La Pelúa, eran las opciones que le iban a dar, pero está claro que no hizo falta porque la conocía de sobra. “Perdón, qué mete patas soy, es que la he visto y me sonaba la cara. Esta gitana cantaba muy bien, pedazo de artista”, aseguraba.

Terminaron con Patricia Santos y su álbum La tumba-hombres. Había subtítulo que podía ser: No te flipes Felipe, No se ría José María o Saca la mano Mariano. “Esa tiene mucha gracia”, decía Pastori sobre el último título que era el correcto.

Sin duda, un momentazo que nos ha hecho recordar a la España más cañí. Está claro que esos títulos y canciones no se concebirían a día de hoy.