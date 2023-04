7 canciones dance que deberías escuchar este puente de mayo: Tiesto, R3hab, The Chainsmokers...

Tenemos por delante varios días festivos para poder disfrutar al máximo de lo que más nos gusta: la playa, la montaña, el campo, los museos, la música... Porque siempre es un buen momento para disfrutar de nuestras canciones favoritas estemos donde estemos pero siempre es mejor tener tiempo libre para ponernos al día con las últimas novedades de la música electrónica.

Hardwell, Punx (Steve Aoki y 3Lau), Tiesto y A boogie wit da Hoodie, Armin Van Buuren, R3hab o The Chainsmokers son algunos de los artistas que han presentado canciones en los últimos días para que nuestro fin de semana largo sea todavía mucho más memorable.

Hardwell y Sub Zero Project - Judgment day

Se trata de la sexta nueva ID que Hardwell ha desvelado desde la celebración del Ultra Music Festival 2023. Los neerlandeses ofrecen una combinación única de sonidos que mezclan el hardstyle con sus inconfundibles sellos. El resultado es un temazo se mire por donde se mire que es una oda al dark techno.

Punx (Steve Aoki y 3Lau) - Concentrate

"Lanzar Concentrate como parte de PUNX es un momento importante para nosotros. Ofrece a nuestros primeros seguidores y creyentes una oportunidad única de ser copropietarios de la canción conmigo y Aoki. Al lanzar el proyecto PUNX en Royal, no solo estamos ampliando los límites creativos, sino que también estamos empoderando a nuestra comunidad para que sea parte de nuestro viaje y comparta nuestro éxito desde el primer día. Es una nueva era para la música y estoy orgulloso de estar al frente de este emocionante movimiento" ha explicado 3LAU sobre esta nueva aventura musical que además destinará parte de los fondos recaudados a fines solidarios.

Tiesto y A boogie wit da Hoodie - Chills (LA Hills)

El primer disco conceptual de Tiësto desde Kaleidoscope (2009) es un recorrido por una gigantesca noche de fiesta y que incluye compañeros de farra como Charli XCX, Ava Max, Karol G, Tate McRae, Black Eyed Peas, A Boogie Con Da Hoodie y más. Precisamente este último es el que le acompaña en su más reciente single, Chills (LA Hills) que acaba de ver la luz. "Este álbum es algo que cualquiera puede disfrutar en la pista de baile, en el gimnasio, en un viaje en automóvil, en cualquier lugar o en cualquier momento que esté buscando sonidos y energía increíbles. Ver cuánto les gusta a todos la serie de sencillos ha sido increíble, y fue increíble armar el álbum completo" ha reconocido el productor así que ya sabéis... Tiesto se va de puente con vosotros.

Armin Van Buuren ft Vini Vici y Alba - When we come alive

Armin Van Buuren no para de trabajar, de crear, de componer y de hacer disfrutar a su público. Su lanzamiento más reciente, tal y como él mismo confesó, llegó de la mano de Vini Vici Music. "👉 Emocionado de anunciar mi 4a colaboración con mis amigos @vinivicimusic! 🎶 ¡Tras 'Great Spirit', 'United' y 'Yama', 'When We Come Alive'! 💥" ha explicado el dj.

Hypaton x David Guetta ft LA Bouche - Be my lover (2023 mix)

Ya empieza a ser recurrente que David Guetta mire a la historia de la música electrónica para darle una segunda (o una tercera) vida a auténticos himnos de la música electrónica. Eso es justo lo que ha pasado con este hit, Be my lover, un temazo icónico de La bouche de hace casi 30 años que revive gracias a sus manos y a las de Hypaton.

"Descubrí a Hypaton hace varios meses gracias a sus producciones publicadas en las redes sociales. Inmediatamente me sedujeron sus versiones de éxitos de los 90 con un sonido mucho más contemporáneo. Le escribí proponiéndole trabajar juntos en un tema y así hicimos 'Be My Lover'. Confía en mí, esto es solo el comienzo" publicó el dj francés en sus perfiles oficiales.

R3hab - Run Till dark (with Now United) (Arcando Remix)

Con poco más de veintipocos años, Arcando se ha convertido en uno de los artistas más aclamados en realizar remixes. El último llega de la mano de otro gigante de la industria como R3hab. Su Run Till Dark con Now United tiene una profundidad bestial en sus sonidos y sus matices. ¡No te la pierdas!

The Chainsmokers - Up and down (ft 347raidan)

Cerramos este repaso (donde probablemente falten algunas grandes canciones del género) con The Chainsmokers y su primera tarjeta de presentación de su quinto proyecto discográfico. Up and down es el nombre de su nueva canción con uno de esos artistas emergentes que de un día para otro nos sacuden desde los cimientos.