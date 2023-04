‘Miércoles’, ‘The Mandalorian’ y ‘Love, Victor’: 10 series que continúan historias de películas

Seguro que si pensamos en historias cinematográficas que se hayan desarrollado más allá de una única película, todos conocemos muchos casos en los que se han creado segundas partes, trilogías, o incluso sagas de casi una decena de entregas.

Pero lo que últimamente está más de moda en el sector audiovisual es el traslado de tramas que empezaron en la gran pantalla, a la pequeña pantalla. Es decir, continuar películas en series de televisión. Estos son algunos de esos casos. ¡No te lo pierdas!

Besos Kitty

Queda menos de un mes para que Netflix estrene Besos Kitty, la serie que cuenta la historia de Kitty Song Covey; más conocida como la hermana de Lara Jean en la saga A todos los chicos de los que me enamoré. El próximo 18 de mayo podremos ver los nuevos episodios, esta vez basados en la historia de amor de la pequeña de la familia.

Love, Victor

Esta serie cuenta con tres temporadas en Disney+ y está inspirada en la película Love, Simon. Al igual que la historia original, la serie trata sobre un joven que se enfrenta al autodescubrimiento y a los problemas que su orientación sexual causa en su conservadora familia. Para ello, Victor cuenta con Simon como consejero.

Hasta el cielo

En 2020 se estrenó Hasta el cielo, una película española con trasfondo social protagonizada por una banda de jóvenes delincuentes que intentan buscar oportunidades que solo les causan más problemas. Hace unos meses, Netflix estrenó Hasta el cielo: la serie para continuar la historia, esta vez repartida en siete episodios.

Buffy Cazavampiros

Buffy Cazavampiros es una serie de la que no muchos conocen su origen. Y es que la icónica serie de finales de los 90 en realidad es una continuación de la película homónima de 1992, ambas creadas por Joss Whedon. En la película, Buffy Summers estuvo interpretada por Kristy Swanson; mientras que en la serie, la protagonista fue Sarah Michelle Gellar.

Miércoles

Este spin-off de la conocida trama de La familia Addams ha sido una de las producciones más populares de Netflix en los últimos meses. Miércoles es una serie protagonizada por la hija de la familia, a la que da vida Jenna Ortega. La primera temporada se estrenó el pasado mes de noviembre y fue tan exitosa que la plataforma no tardó en confirmar la segunda tanda de episodios, aunque aún no sabemos cuándo podremos verlos.

Dejad de sonreír porque Miércoles vuelve a Netflix. La segunda temporada, próximamente. #MiércolesNetflix pic.twitter.com/IRiY2uJvwM — Netflix España (@NetflixES) January 6, 2023

Bates Motel

Tenemos que remontarnos unos años más atrás, diez concretamente, para recordar la serie Bates Motel. Pero más tiempo aún nos tenemos que remontar para pensar en la película que inspiró su creación. Hace más de 60 años se estrenó Psicosis, de Alfred Hitchcock, todo un clásico en el cine de terror. Bates Motel es una precuela de la película que durante cinco temporadas cuenta la adolescencia de Norman Bates.

The Mandalorian

Aunque no es la única serie que ha seguido ampliando el mundo cinematográfico de Star Wars, The Mandalorian es de las más populares y exitosas. Cronológicamente, esta producción transcurre después de lo ocurrido en El Retorno del Jedi pero antes de El Despertar de la fuerza. Se estrenó en 2019 y está disponible en Disney+.

Wandavision

Lo mismo ocurre con el universo Marvel. Wandavision es solo una de las series que en los últimos años ha expandido este mundo de superhéroes en este formato. Estos episodios cuentan la historia de Wanda Maximoff, también conocida como La Bruja Escarlata; y Vision. Cronológicamente ocurren después de los acontecimientos de la película Avengers: Endgame. Otras series recientes relacionadas con Marvel que también se pueden ver a través de Disney+ son Loki, Moon Knight y Loki.

Bruja Escarlata y Visión | Tráiler oficial en español | Disney+

Crepúsculo

Aunque este serie aún no podemos verla, según confirmó hace unos días The Hollywood Reporter , volveremos a ver a los vampiros más famosos del cine en una serie de televisión. Por el momento, no se tiene mucha más información sobre cómo será la serie sobre Crepúsculo ya que el proyecto está aún en las primeras fases de desarrollo.

Harry Potter

Terminamos con otra de las grandes sagas de la historia reciente del cine, Harry Potter. Según confirmó Warner hace unas semanas, los libros de J.K. Rowling volverán a adaptarse al audiovisual, esta vez en forma de serie para HBO Max. La idea de la nueva productora es hacer una temporada por cada libro, es decir, siete temporadas.