Después de ‘Harry Potter’, ‘Crepúsculo’ confirma que será la próxima gran saga en convertirse en serie

Todo vuelve, y a veces de una forma más sorprendente que los pantalones de campana. Si este 2023 ha estado marcado por la noticia de la vuelta de la saga Harry Potter en forma de serie, ahora parece que otra franquicia que triunfó la pasada década hará lo mismo. Y tiene que ver con los vampiros adolescentes más famosos del séptimo arte.

Tal y como ha publicado el medio estadounidense The Hollywood Reporter, Crepúsculo se convertirá en una serie de televisión en la que se volverá a explorar el archiconocido triángulo amoroso entre Edward, Bella y Jacob. Eso sí, el proyecto esta en una fase muy temprana.

El guion podría correr a cargo de Sinead Daly, quien ya se ha encargado de series como The Walking Dead: World Beyond y Raised by Wolves, entre otras. Según las fuentes del citado medio, la profesional estaría trabajando con Lionsgate TV para ubicar correctamente la visión concreta de esta nueva adaptación, así como si quieren ser fieles al material literario o distanciarte dándole un nuevo enfoque.

Esta nueva Crepúsculo podría encontrarse el mismo problema que Harry Potter: un recuerdo demasiado reciente de su éxito mundial. Puede que la saga protagonizada por Kristen Stewart no fuera tan longeva como la del niño mago, pero sí desató una verdadera locura fan desde su estreno, en 2008, a su final, en 2012.

Los cines de todo el mundo se abarrotaban para descubrir cómo terminaba la historia de amor sobrenatural más famosa del momento, así como los libros seguían sumando ventas a medida que avanzaban las películas. Precisamente este revuelo es el que se espera de la serie por parte de los fans, ya que este mismo universo fue el culpable de que miles de adolescentes alrededor del mundo tuvieran como decisión vital decantarse por el Team Edward o el Team Jacob —algo de lo que no se salvaba ni la actual esposa de Taylor Lautner— .

¿Qué pasará con la serie de Crepúsculo?

A diferencia de Harry Potter, de la que ya se ha detallado que tendrá una temporada por libro de la saga —y eso lo convierte en siete, sin suponer que amplíen la última en dos tandas como ya hicieron con el desenlace cinematográfico—, de Crepúsculo apenas hay detalles. De nuevo, el proyecto se encuentra en un estado muy temprano; aunque la misma fuente dice que el estudio planea liderar el desarrollo del proyecto antes de comprar los derechos del paquete. Aunque no hay un periodo de tiempo estipulado en el que se lance a compradores potenciales.

Aun así, sí que se espera que Stephanie Meyer, autora de la saga, participe en la adaptación a serie de su obra. De este modo, conseguirían ser más fieles a todo lo que ya conquistó a todos los espectaores que auparon la saga de los vampiros y hombres lobo como una de las más taquilleras, superando en su totalidad los 3 mil millones de dólares de recaudación.

La saga Crepúsculo está disponible en Prime Video y HBO Max.