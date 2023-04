Marta Riesco da un paso más en su ruptura con Antonio David Flores y le hace una propuesta a Bizarrap

Pocas cosas tenemos más claras en la vida como que una ruptura nunca es plato de buen gusto para nadie. Lo de Marta Riesco y Antonio David Flores siempre ha sido una historia de idas y venidas que desde sus inicios ha tenido enganchados a todos los seguidores del mundo del corazón. Un romance marcado por los comentarios, las mentiras y las críticas que apenas hace una semana llegaba a su fin.

La excolaboradora de Telecinco era la encargada de soltar este bombazo en redes sociales con un mensaje sencillo, pero con una indirecta contra la hija de su exnovio: Primero anunciaba que su relación con Antonio David había terminado esa misma noche y seguidamente le mandaba un mensaje a Rocío Flores: "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías".

A juzgar por los continuos tiras y aflojas que ambos han tenido, parece que esa historia de amor no ha acabado del todo bien. Sin embargo, aunque la reportera no lo esté pasando del todo bien, ha preferido refugiarse en sus amigas y no va a dejar que nadie la calle. Y como, ante los problemas, soluciones, Marta Riesco ha tomado una decisión.

¡Lo tiene claro!

La exnovia de Antonio David no le ha temblado el pulso a la hora de coger su teléfono movil y mandarle un mensaje directo vía Instagram a Bizarrap para proponerle hacer una canción con ella como hizo hace unos meses con Shakira: "Hola Bizarrap, ¿estás libre para una sesioncilla?", escribía sin, de momento que sepamos, obtener respuesta.

Marta Riesco le pide una canción a Bizarrap. / Instagram @marta.riesco

La música y con ella las letras de las canciones sirven para sanar las heridas o, al menos, quedarse a gusto y eso fue lo que hizo la colombiana ante su ruptura con el futbolista. Ahora parece que Marta Riesco quiere seguir los pasos de la estrella y contar todo lo que ha vivido en su relación con un temazo.

La reportera, que además ha utilizado un hastahg en el que manifestaba como se siente: "Sin miedo al éxito", le hizo esta petición al productor en medio de una fiesta. Además de disfrutar de una tarde de amigas, comer paella, reírse, relajarse y desconectar de todo lo que pasa fuera, también la veíamos escribir en una libreta todo lo que sentía y los pasos que debe seguir para superar esta ruptura. Entre ellas, teñirse las puntas del pelo rosa, ¿será su siguiente paso?