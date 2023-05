Asraf tiene un sueño erótico con Isa Pantoja en ‘Supervivientes’: “Funcionaba el miembro...”

Los días en Supervivientes empiezan a pasar factura. El hambre, las lluvias, los conflictos entre los concursasntes... y también el apetito sexual empieza a hacer de las suyas. Hace apenas un mes, Asraf Bueno e Isa Pantoja se reencontraban en los Cayos Cochinos de Honduras entre lágrimas y pasión.

El reality preparaba una performance para que la pareja se reencontrase y nos regalase uno de los momentazos de esta edición. Hasta la playa la organización del programa llevaba a Asraf con los ojos tapados y una vez allí le quitaban el antifaz. Al ver a su chica sobre una jaula que flotaba sobre el mar, el superviviente se volvía loco. Para poder fundirse en un abrazo, el concursante tenía que responder a varias preguntas sobre Isa y así mover la jaula hasta la orilla.

De eso han pasado solo unas semanas, pero desde luego, para Asraf parece una eternidad. Tanto es así que, mientras amanecía en Honduras, en una charla con Adara Molinero y Jonan Wiergo, el prometido de Isa Pi le ha confesado a sus compañeros que había dejado su imaginación volar y que había tenido un sueño erótico con su novia.

Sus dos compañeros del reality han reaccionado bromeando con él y con lo cerca que haían dormido: "A saber, guarro, no es agradable", le decían entre risas, mientras que Adara le pedía que a la próxima le avisase para irse y dejarle vía libre.

Entonces ha llegado el cuestionario acerca de su nivel de sueño: "Alto, alto no era. Era que funcionaba el miembro y ya está", revelaba Asraf. Justo en ese momento, el superviviente ha recordado cuando Isa Pantoja fue a la isla a verlo: "Cuando vino yo pensaba que se iba a quedar o algo y que íbamos a tener una noche de lujuria", afirmaba.

Isa Pantoja reacciona al sueño erótico

En el plató no han dudado en proyectar este momento que le ha regalado Asraf a sus compañeros y a toda la audiencia, sin embargo, al terminar el vídeo, todos los ojos se han puesto en Isa Pantoja. ¿Qué opinaba?

La joven se ha sincerado y no ha dudado en dar su opinión: "¿A mí qué me va a parecer? A mí me parece genial, la verdad. Me siento halagada. Me encanta ver que me recuerda de muchas maneras, pero también así", decía.