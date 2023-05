Dani Martín recoge el reconocimiento de la Comunidad de Madrid y comparte una bonita reflexión

Hemos crecido escuchando El Canto del Loco: hemos querido entrar en un garito con Zapatillas, hemos pedido Besos las 24 horas del día, hemos visto Una foto en Blanco y Negro y hemos pensado que volverían. Sí, de eso hace más de 23 años y justo por esa trayectoria llena de esfuerzo, trabajo y constancia hoy, la Comunidad de Madrid, ha querido reconocer a Dani Martín.

Desde que a finales del año anunciase que se tomaba un tiempo de descanso alejado de la música con el único objetivo de dedicarse tiempo a sí mismo, solo lo hemos visto una vez: en los Premios Dial. Allí la música nacional quiso rendirle un homenaje por sus años en este mundo y hasta la madre que le parió se llevó un premio.

Vimos a un Dani feliz, rodeado de amigos y de compañeros, al mismo que todos sus fans echan de menos y esperan volver a verlo más pronto que tarde sobre los escenarios. Pero hoy vuelve a estar de enhorabuena y de nuevo ha hecho una aparición en el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid.

Dani Martín recoge su reconocimiento

Tras recibir ese galardón, el solista madrileño no ha dudado en compartir unas palabras en su perfil de Instagram, en el mismo lugar que no se pronunciaba desde hace más de cinco meses:

"Siempre he pensado que haber llegado hasta aquí, más que con mi talento, tiene que ver con haber trabajado, trabajado y trabajado; intentar aprender y aprender", empezaba. "Me siento muy afortunado de tener el equipo que me rodea a día de hoy, que son parte de esto. También a mis seguidores, tan bonitos", decía. Dani Martín, que se mantiene en un segundo plano, ha asegurado que "a partir de mañana, seguiré pensando sólo en el trabajo y en el esfuerzo para poder seguir caminando hasta sitios tan bonitos como éste".

Orgulloso de ser madrileño, ha querido acordarse de sus padres en este día tan importante: "Mis padres del Ratro, de Bastero y Arganzuela. Amo esta ciudad, es parte de mi piel, de mi ADN", escribía. Por último, ha querido agradecer a la Comunidad de Madrid, "tanto amor en estos 23 años de trabajo" y se ha acordado de todos sus compañeros, los cuales ha asegurado que seguro que se "lo merecen tanto o más" que él.

Sin embargo, el artista que siempre lleva a su hermana por bandera y le ha dedicado canciones tan bonitas como Cómo me gustaría contarte, no ha dudado en ponerle nombre a este reconocimiento: "Se lo dedico a mi hermana Miriam", terminaba escribiendo.