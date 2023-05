Hablamos con Lucía Rivera de música: “Me ha llamado la atención que Aitana se haya hecho DJ”

Lucía Rivera es famosa desde antes de nacer. Es lo que tiene ser hija de Blanca Romero y un modelo internacional inglés del que no conocemos el nombre. La adoptó Cayetano Rivera Ordóñez y eso aumentó su popularidad más si cabe.

Pero no es eso lo que ha hecho que en sus 24 años de vida haya vivido más que otras chicas de su edad, sino las muchas experiencias vitales que ha tenido que experimentar que incluyen bullying, maltrato, trastornos de alimentación, depresión, drogas… y un largo etcétera que podemos conocer gracias al primer libro que ha escrito con el que pretende darse a conocer al margen de ser ‘hija de’.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de su misterioso padre, de Eva González, o de todos los sucesos que relata, pero también hay mucha música y nos hemos querido centrar en eso, porque tiene mucha importancia en su vida.

Hay mucha música en el libro, se nota que es importante en tu vida, ¿qué papel juega?

Yo, sin la música, me hubiera muerto porque me levanto con música y me acuesto con música. Es un poco el silenciador de mi ansiedad. Mis pensamientos intrusivos, cuando mi cabeza no para, pongo música. Como salud mental, recomiendo bailar delante del espejo, pero no para mirarte y mirar lo guapa que estés, sino como algo de ejercicio mental. Para mí creo que la música es lo que sana muchas mentes y lo que te hace entender muchas cosas. Creo que he llegado a muchas conclusiones a las que no hubiera llegado sin esas canciones.

"Tampoco veo mi vida como DJ precisamente porque está muy cerca de las drogas".

¿Qué te ha aportado tu faceta de DJ?

Jajajaja, nada, absolutamente nada. Bueno, más buen ritmo, creo, pero mi faceta de DJ fue muy corta y muy poco recorrido, pero no por una cuestión de poco éxito o más éxito, sino por una cuestión de que era muy joven y tampoco veo mi vida como DJ precisamente porque está muy cerca de las drogas.

Supongo que estarás al día de lo que se cocina en la música, ¿qué te ha llamado la atención últimamente?

Me ha llamado la atención que Aitana se haya hecho DJ, eso me ha gustado. Además, que me encanta Aitana. Nathy Peluso, cada cosa que hace la hace mejor que la anterior. Es imposible que deje de sorprender. Y, obviamente, nuestra diosa, Rosalía que me encanta su nuevo disco, de no parar de escucharlo. Hizo como tres canciones, pero una de ellas tiene mucho su sello, yo creo que echábamos de menos un poco a Rosalía en ese aspecto, en su voz. En Primavera Sound la vi, cuando empezó y sí es verdad que a todos los conciertos que intento ir de Rosalía siempre me sale algo. El mundo no quiere que vaya a los conciertos de Rosalía. Hay que mandarle un mensaje claro, Rosalía, por favor, te voy a pasar mi agenda, porque, además, es que me muero por verla, es como necesidad.

Tu madre tenía un grupo, La perra, ¿la escuchas a menudo?

No tengo cómo escucharlo. Mi madre tenía un grupo y su hermana, mi tía, tenía otro que se llamaba La mala hierba y eso sí lo puedo escuchar porque mi primo pudo rescatar su música y ponerla en Spoti o en Apple Music y menos mal porque me encanta escucharlo. Y las canciones de mi madre las perdimos un poco. Qué mal porque había unas letras increíbles y unas canciones increíbles. Tenemos que hablar con ella para que las vuelva a grabar. Que vuelva su faceta cantante.

¿Tú te has planteado alguna vez lo de cantar?

Pues mira, canto bien, pero con el tiempo le cogí mucha fobia a cantar. Me creo cantante en los karaokes de mi barrio. Te lo juro que dejé de ir a discotecas y voy a karaokes. Aparte, por toda la variedad musical que te encuentras, que no solo te encuentras el reguetón, que hay canciones increíbles de Rocío Dúrcal, que es una parte que necesito en mi vida, de folklórica. Desde que voy a karaokes canto mejor, incluso. He vuelto a meterme ahí, pero no. De pequeña sí me apetecía ser cantante, pero ahora mismo no es mi plan.

¿Cuál es tu éxito de karaoke?

Es una canción de Rocío Dúrcal, que soy para eso muy folklórica. De hecho, esa canción es bastante machista, así que, me avergüenzo.

De hecho, dices que aprendiste a escribir con canciones de Rocío Dúrcal, entre otras, ¿las letras por encima de lo musical?

¿Qué es una canción sino una letra? Estamos perdiendo esa parte, no romántica, sino más introspectiva quizás de las letras. Ahora buscamos más que sea pegadizo a llegar a las personas de corazón.

Y a ti que te gusta tanto escribir y te gusta tanto la música, ¿lo de la composición?

Lo vería mejor, pero, aun así, ahora mismo, como acabo de terminar el libro y está siendo todo un boom muy fuerte y estoy volviendo un poco al foco mediático que llevaba un año tan tranquila, que disposición para escribir tengo mucha, pero tiempo, ninguno. Cuando pase un poco de tiempo lo mismo digo que sí.

Hablas de Gitano de Abigail que cantaban con tu madre cuando ibas al cole en el metro. ¿Qué sientes ahora cuando la escuchas?

Me la pusieron el otro día en la radio y casi lloro. Es depende del momento. Me pilla momentos que me da ganas de llorar, pero de emoción o de que me llega mucho y otros en los que es una canción más, pero me emociona.

Hablas de las coreografías que te preparabas con tu amiga Candela con temas de Paulina Rubio o La Quinta estación, ¿por qué esa mirada a México?

Me encanta México. Me quiero ir a vivir a México. Tiene algo que me encanta, aparte de lo colorido y la cultura artística que tiene, impresionante, hay muchos artistas en México. Desde el primer momento que fui, que era pequeña, me tocó el alma. Celebran las cosas de una manera más natural y sencilla, no está todo tan producido. Que los cementerios estén llenos de colores es algo que habla mucho de la cultura que tienen y de la forma de vida que tienen.

Tiktokers antes de TikTok.

El mundo TikTok me tiene loca. Yo creo que no bailaba tan bien como Lola Lolita. Ayer hablaba con una amiga de que nos han adelantado por la izquierda y no nos hemos enterado, literalmente ha sido así. Los tiktokers vienen fuertes, talentosos que digo, ¿de dónde los han sacado? Ahora mismo si no tienen TikTok no eres socialmente aceptado, mi trabajo me lo impone.

Hablas de tu encuentro con un músico con apenas 18 años y como en seguida os emparejaron. No dejas muy bien a Willy Bárcenas, al contar que te hizo sentir como un juguete, ¿no?

No doy nombres, eso ya es cosa tuya.

"¿Que los cantantes se aprovechan de niñas jóvenes? Lo vemos todos los meses".

No hace falta más que acabar cabos, pero, ¿es más habitual de lo que pensamos?

¿Qué los cantantes se aprovechan de niñas jóvenes? Lo vemos todos los meses. Hay un cantante, que no sale en mi libro, que sabemos que ha abusado sexualmente de muchas chicas. Hay un movimiento en redes del que he tenido que ser testigo de esos abusos sexuales. Claro que pasa, la gente se aprovecha, pero no solo en la música. La música abarca mucha gente, sobre todo jóvenes, pero en todos los trabajos hay abusos sexuales. Vivimos en un mundo en el que hay una violación cada cuatro horas. Damos mucho poder a personas que no sabemos cómo son. Es la culpa de la mitomanía y de las redes sociales que pensamos que son maravillosos y no tiene nada que ver cómo sean en redes sociales o seas en tu trabajo con cómo tratas a las mujeres.

También cuentas que en una ocasión utilizaste una frase de Shakira para ligar, claro, era antes de su ruptura con Piqué, porque si no, poco ligarías.

Desde luego. Shakira forma parte de mi vida desde pequeña y ahora mismo tengo más cosas en común con ella. Tanto romanticismo no me hacía sentir mucho en común con ella, pero ahora, despertando a todas las mujeres y diciendo, vamos chicas, a facturar.

Participaste en un videoclip con Dani Fernández, ¿cómo recuerdas esa experiencia?

Muy guay porque, además, Dani es el prototipo de cantantes que mucha gente debería seguir porque tiene mensajes increíbles, letras increíbles, un talento increíble y como persona también es maravilloso. Además, nació el mismo día que yo y desde ahí siempre va a estar en mi club.

Y lo de salir en un videoclip, ¿bien?

Bien depende de si te sexualizan o no. A mí Dani en ningún momento me sexualizó. Bien si te tratan como a una mujer y no como a un objeto. Que se represente también al colectivo LGTBI haciendo videoclips de lesbianas, gais, transexuales. Al igual que las películas, los videoclips se han cerrado mucho al hombre y la mujer, a la mujer sexy y el hombre romántico o a la mujer sexy y el hombre reguetonero que te llama zorra y puta y creo que está cambiando.

"Me siento más segura entre mujeres".

¿En el videoclip de qué artista te gustaría salir?

Hombre, a ver, si me lo dices así, por Rosalía, mato, por Shakira, mato. Intentaría con mujeres, seguro. En este momento vital de mi vida, no tendría problemas con hombres, pero me siento más segura entre mujeres.

Tú que te defines como feminista, ¿cómo ves el empoderamiento y la sororidad cada vez más presente en la música?

Mientras sea verdadero sí. Estoy en un momento de mi vida que veo mucha falsedad y lavado de imagen. Si es cierto y es real, vamos a por ello. Pero si amos de amiga, pero te giras y llamas ‘zorra’ a esa mujer, no estoy de acuerdo. Creo que deberíamos ir con la verdad por delante.