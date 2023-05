La declaración de Laura Escanes sobre Álvaro de Luna: “Estoy teniendo el mejor sexo de mi vida”

Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y personales. La estrella de redes sociales está triunfando con su podcast Entre el cielo y las nubes, entrevistando a algunos de los celebs más famosos del momento como Pilar Rubio o Dulceida. El terreno personal no se queda atrás. La influencer está viviendo un romance de película junto al cantante Álvaro de Luna, convirtiéndose en una de las parejas más envidiadas del 2023.

Y ya entendemos por qué Laura y Álvaro de Luna no se separan en ningún momento: y es que la química que sienten el uno por el otro podría dar para un nuevo tema del cantante. Ha sido Laura Escanes quien ha confesado en una entrevista para el TikTok de @Nyxellapp una cosa que no sabe su madre.

"Mi madre no sabe que estoy teniendo el mejor sexo de mi vida", dice la modelo entre risas. Una declaración de lo más divertida con la que Laura confirma que la relación con el joven cantautor es pura pasión.

"No lo va a saber porque nadie se lo va a enviar. Gracias", termina diciendo Laura delante de las cámaras. El presentador le dice a la concursante de El Desafío que no es nada de lo que se tenga que avergonzar. Laura, que sigue de lo más divertida, asegura que a ella le da un poco de vergüenza. "Si lo sabe tampoco me va a decir nada", termina diciendo Laura.

Una relación con la que morimos de amor

Desde que Laura y Álvaro confirmaron su relación el pasado mes de diciembre, tras varios meses de rumores, la pareja ha acaparado todos los titulares de las revistas. Ya sea por las maravillosas vacaciones que pasaron en enero en unas playas paradisiacas o por la presencia de Laura en los eventos de su chico, los celebs no se han separado.

Sin duda, la modelo y el cantante se han convertido en la pareja del momento. ¡Y nos alegramos por ellos!