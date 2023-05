Álvaro Soler anuncia nueva etapa musical con grandes cambios: “He creado una nueva relación conmigo mismo”

Llega un renovado Álvaro Soler. ¡Llega Álvaro Soler 2.0! Y no lo decimos nosotros, lo dice él mismo a través de un comunicado de prensa emitido por su nueva compañía discográfica, Sony Music.

El artista germano-alemán arranca esta semana con Muero, el primer sencillo de una nueva etapa vital y musical en la que quiere abrirse camino por novedosos terrenos musicales, visuales y de estilo.

Sobre la historia de su nueva canción —que se estrena el viernes 5 de mayo—, el cantante explica que "trata de un encuentro que estaba predestinado a ocurrir. Ves a esa persona y sientes el deseo de conocerla mejor. Te mueres literalmente de curiosidad por saber más sobre esa persona misteriosa. Soy extremadamente sensible a ciertas vibraciones y percibo inmediatamente cuando estoy en la misma longitud de onda que los demás. Esta canción trata precisamente sobre eso".

Este hit, que nació a principios de año entre Barcelona y Los Ángeles en colaboración con el productor sueco Jakke Erixson (Christina Aguilera, RedOne, Ava Max) no deja de ser divertido, moderno y pegadizo, a caballo entre la música disco y el pop latino. Muero (en el sentido de no poder esperar).

Con el talento, los valores y la esencia que le caracterizan, Soler dará una vuelta de tuerca a sus hits: nos deleitará con música pop en español de vanguardia, con profundidad y con muchas facetas.

El nuevo sonido de Álvaro Soler

Hace ya un tiempo, Álvaro Soler vivía con la necesidad de experimentar de forma plena y salir de su zona de confort, sin prisa ni plazos pero sin pausa, y finalmente ha dado con la clave en el plano creativo: "Me centré en mí mismo y me puse a componer como solía hacer antes. A solas, al piano, con solo una hoja en blanco delante. Un ambiente muy íntimo en el que podía dejarme llevar por completo. Y la música me atrapó", explica.

"Creo que gracias a esta nueva forma de trabajar también he creado una nueva relación conmigo mismo, una relación que he echado en falta en los últimos años. A través de estas nuevas canciones [...] he redescubierto por completo mi pasión por la música", añade.

Y sobre todo lo que se avecina por su parte, el cantante y compositor asegura que "suena valiente, moderno, maduro, curioso. Simplemente suena bien. Y quizá un poco misterioso. En los últimos meses han aflorado canciones muy bonitas que son un poco diferentes a lo que se suele esperar de mí".