Fernando Tejero relata el acoso y abuso sufrido en el colegio por ser homosexual: "Para escribir una película"

Estamos acostumbrados a ver los papeles más humorísticos de Fernando Tejero, como Emilio en Aquí No Hay Quien Viva o Fermín en La Que Se Avecina. Pero el actor ya nos ha mostrado más de una vez sus facetas más personales más allá de la pequeña pantalla, como su lucha contra la depresión o algunos de sus momentos más tortuosos.

Pero lo que desveló en una entrevista en La Ventana, con Carles Francino en Cadena Ser, no lo habíamos escuchado hasta ahora. De hecho, el propio actor confesó que nunca antes había contado nada del que ha sido uno sus episodios más traumáticos: "Abusaron sexualmente de mí".

Todo comenzó cuando Tejero recordaba su etapa conviviendo con su tía en Córdoba y cómo, tras su muerte, tuvo que volver a casa con sus padres, los mismos que le enviaron allí al no poder cuidar de tantos niños: "Fui un niño prestado. Con 14 años mi tía enfermó de cáncer y tuve que volver a casa de mis padres. Para mí fue otro abandono que me ha pasado factura a lo largo de los años".

"Abusaron de mí sexualmente": el doloroso recuerdo de Fernando Tejero al recordar el acoso que sufrió en su infancia por ser homosexual



El actor ha repasado su trayectoria profesional y algunos de los momentos más duros de su vida en #LaVentanadelaTelehttps://t.co/z2S5VtVl3P — La Ventana (@laventana) May 2, 2023

Fernando Tejero: bullying y abusos en la infancia

Por si esto fuera poco peso para un niño, el actor también relató cómo fue su paso por el colegio, una etapa marcada por el bullying de sus compañeros por su homosexualidad. "Yo viví una época jodida, muy jodida. Yo viví diez años de Franco, la Transición, y yo no fui yo hasta que llegué a Madrid porque era homosexual. De pequeño tenía mucha pluma, y ya me insultaban", contó en Cadena Ser.

El propio intérprete ya lo dijo durante la entrevista, que su infancia y adolescencia fueron "para escribir una película". Así, Tejero confesó que fue víctima del abuso sexual de un compañero que, como él mismo señaló, era mayor que él.

"Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia... Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cuál era", lamentó.

Asimismo, el ganador de un premio Goya en el año 2004 también destacó la mala relación que mantenía con su padre: "Mi padre es el responsable de que yo esté medio tarado hoy".