¿Dónde están ahora los protagonistas de 'Los juegos del hambre'?: Así han cambiado en diez años

Hace una semana terminábamos el mes de abril con la llegada del primer tráiler de la precuela de Los juegos del hambre, Balada de pájaros cantores y serpientes, con una fecha en el horizonte: el próximo 17 de noviembre volveremos a Panem y al Capitolio para regresar a un mundo distópico que a muchos les resultará familiar pero sustancialmente diferente. Un Capitolio que se recupera de la Guerra de los Distritos mientras se prepara para los décimos Juegos del hambre, donde un jovencísimo Snow se estrena como uno de los primeros mentores de la historia haciendo todo lo posible por convertir en vencedora a Lucy Gray Bird, la tributo del distrito 12 que le han asignado.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (2023) Official Trailer

11 años después de la llegada de la primera entrega de la saga a las salas de cine, con la que se ponían en imágenes los distritos y el mundo creado por Suzanne Collins, no podemos evitar preguntarnos dónde están ahora Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson o Liam Hemsworth, que dieron vida a Katniss, Peeta y Gale durante las cuatro películas que conforman la saga principal. En este tiempo, han pasado de ser jóvenes promesas de la industria del entretenimiento a tener unas carreras más que asentadas. Hoy, ponemos en foco sobre ellos para saber dónde están ahora y los proyectos que han realizado en la última década.

Jennifer Lawrence

Si ya antes de terminar con la saga de Los juegos del hambre Jennifer Lawrence se había convertido en uno de los rostros más prometedores de la industria cinematográfica, esta última década la ha consolidado como una de las actrices más reconocidas en todo el mundo.

Jennifer Lawrence en noviembre del 2022 / Emma McIntyre/WireImage

En estos últimos años, Jennifer Lawrence ha seguido siendo una de las actrices de Hollywood mejor pagadas, trabajando tanto en grandes franquicias y películas producidas por las plataformas de streaming como en proyectos más independientes, asumiendo incluso el papel de productora en algunos de sus últimos trabajos.

Destacan, por ejemplo, su papel de Mystica en X-Men: Apocalipsis y Dark Phoenix, donde ponía fin a su participación dentro de la saga, o películas como Joy, Mother!, Gorrión Rojo, Passengers o No mires arriba. Para este 2023 tiene pendiente el estreno de No Hard Feelings, apareciendo en los créditos también como productora.

Respecto a su vida personal, está casada con el director artístico Cooke Maroney desde 2019, con quien en febrero de 2022 daba la bienvenida a su primer hijo, Cy.

Willow Shields

La joven actriz fue la encargada de dar vida a Primrose Everdeen (la hermana pequeña de Katniss) durante la saga, siendo su muerte al final de Sinsajo Parte II una de las más traumáticas y lloradas por los fans.

En estos últimos ocho años, hemos podido ver a la actriz en algunas películas y programas de televisión, destacando títulos como Into The Rainbow, Woodstock or Bust o When Time Got Louder, así como su participación en el concurso de baile Dancing With The Stars en 2015. Su papel más importante hasta la fecha, sin embargo, sigue siendo el de la joven Prim del Distrito 12.

Liam Hemsworth

Los directores de casting no pudieron elegir un mejor actor para interpretar a Gale en Los juegos del hambre. El australiano, que en los últimos meses debe estar teniendo algún que otro dolor de cabeza tras el lanzamiento de Flowers de Miley Cyrus y todos los rumores que rodean a Endless Summer Vacation en torno a su relación con la cantante, puede presumir de una carrera delante de las cámaras que no ha parado en ningún momento.

Liam Hemsworth en noviembre del 2022 / Don Arnold/WireImage

Entre los títulos de sus películas después de dejar atrás la franquicia destacan Independence Day: Resurgence, Killerman, Arkansas o Poker Face (estrenada el año pasado). Sin embargo, uno de los papeles que más tenemos ganas de verle interpretar es el de Geralt of Rivia dentro de la cuarta temporada de The Witcher, cuya fecha de estreno está aún por anunciar.

En cuanto a su vida personal, tras su separación de Miley Cyrus comenzó una relación con la modelo australiana Gabriella Brooks.

Sam Claflin

Todavía estamos recuperándonos de la muerte de Finnick Odair en 2015. ¿Lo bueno? Hemos podido seguir viendo al actor australiano en un puñado de proyectos en los últimos años. Entre los títulos que han seguido conquistando al público destacan Yo antes de ti, El cazador y la reina del hielo, Los Ángeles de Charlie, Enola Holmes o Last Night in Soho. En cuanto a la pequeña pantalla, le pudimos ver en la quinta y sexta temporada de Peacky Blinders. ¡Ahí es nada!

Sam Claflin en 2023 / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

En el año 2019 se separó de la actriz británica Laura Haddock, con quien tiene dos hijos en común.

Josh Hutcherson

Josh Hutcherson ha tenido la suerte de haber formado parte de la industria cinematográfica desde bien pequeñito, sin tener que esforzarse por conquistar nuestros corazones con películas como Zatura o Un puente hacia Terabithia.

Tras su participación en Los juegos del hambre pudimos verle en películas como The Rusted, In Dubious Battle, Burn o Five Nights at Freddy's, mientras que en la televisión ha participado en ficciones y programas como Saturday Night Live o Future Man.

qué envidia me da el josh hutcherson.... él se hizo millonario de joven y dijo suficiente 🫶 me voy a españa con mi novia española a disfrutar la vida con mi dinero inmenso del banco y ahora se va a comer paella mientras se fuma un piti con la anna castillo pic.twitter.com/iGuoCSLvZ8 — claudia ۞ (@entrophyyh) April 30, 2023

Sin embargo, el público español le tendrá especial cariño por su aparición especial en uno de los episodios de la tercera temporada de Paquita Salas. Un cameo que no tiene nada de aleatorio, ya que desde hace años mantiene una relación sentimental con Claudia Traisac, actriz de la serie y amiga de los Javis, que durante un tiempo tuvo un papel protagonista en el musical de La Llamada.