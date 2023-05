Sheryl Crow, George Michael y Kate Bush, entran en el Salón de la Fama del Rock & Roll

Ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll es uno de los más grandes reconocimientos que un músico puede recibir, ya que allí solo ingresa la crème de la crème, por lo que hay que hacer suficientes méritos como para ganarse un espacio.

Ayer miércoles, la institución con sede en Cleveland anunció los artistas y grupos que ingresarán al salón como parte de su generación 2023. Kate Bush, Sheryl Crow, Willie Nelson, George Michael (reconocido primero como miembro de Wham! y luego como artista en solitario), The Spinners, Rage Against the Machine y Missy Elliott finalmente han sido los seleccionados para ingresar, después de que se anunciaran los nominados el pasado mes de febrero. La ceremonia de ingreso tendrá lugar el viernes 3 de noviembre en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York).

En cuanto a los galardones individuales, DJ Kool Herc y el guitarrista Link Wray recibirán el Premio a la Influencia Musical, mientras Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin (el socio compositor de Elton John), recibirán el Premio a la Excelencia Musical. Además, se anunció que Don Cornelius (el fundador de Soul Train), recibirá el Premio Ahmet Ertegun.

"El increíble grupo de miembros de este año refleja la diversidad de artistas y sonidos que definen el rock'n'roll", dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado de prensa. "Nos sentimos honrados de que la ceremonia de inducción de este noviembre en Nueva York coincida con dos hitos en la cultura musical; el 90 cumpleaños de Willie Nelson y el 50 aniversario del nacimiento del hip-hop".

Para ser elegible para la nominación, un artista o banda individual debe haber lanzado su primer sencillo o su primer álbum al menos 25 años antes del año de la nominación. Esto es, para poder participar en la votación, las bandas o artistas deben tener un trabajo publicado en 1998 o antes.

Sheryl Crow, George Michael, Missy Elliott y Willie Nelson entran en el Rock Hall tras su primera nominacion. Kate Bush está siendo admitida en su cuarta nominación, Rage Against the Machine obtiene el visto bueno en su quinto intento, y los Spinners también son admitidos después de cuatro nominaciones.

Sheryl Crow durante una actuación el pasado mes de febrero en Los Ángeles, California. / Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy

Los artistas que fueron nominados para la inducción de 2023, pero que finalmente se quedan fuera son: A Tribe Called Quest, Cyndi Lauper, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Soundgarden, Warren Zevon y White Stripes.

Ingresos en 2022

La ceremonia del año pasado se celebró el 5 de noviembre de 2022 en el Microsoft Theater de la ciudad de Los Ángeles y los músicos y bandas que ingresaron en la edición de 2022 fueron: Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon, Judas Priest y Jimmy Jam & Terry Lewis.