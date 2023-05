El último expulsado de ‘Supervivientes’ reconoce sus errores y se une a Jaime y Artùr con polémica incluida

Esta semana han cambiado las reglas en Supervivientes. Había tres nominados tras salvarse, el pasado martes, Asraf Beno. Quedaban en la cuerda floja Jonan Wiergo, Alma Bollo y Diego Pérez.

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que sigue en el concurso... ¡Jonan!", desvelaba la primera incógnita Jorge Javier Vázquez. El influencer se emocionaba con la decisión del público: "Gracias a todo el mundo, a la gente que curra conmigo, a la gente que me apoya desde hace muchos años. A todos. Os quiero, sigo aquí a tope".

Después era el turno de Alma que se convertía en la segunda salvada y daba gritos y saltos de alegría, mientras Diego, nuevo expulsado, iba a abrazando a sus compañeros, incluido Asraf.

"Creo que estaba haciendo un buen reality pero me vi involucrado en el conflicto del jueves pasado. Quizá tendría que haber sido más claro, pero yo soy fiel a mis principios. Era la pareja de un amigo la que había estado involucrada en el conflicto y yo prefiero irme a mi casa antes que traicionar a un amigo o ponerle en un conflicto", valoraba sobre su postura ante la bronca de Yaiza y Asraf que terminó en expulsión disciplinaria.

"No me arrepiento, lo haría una y mil veces, aunque esté mal, creo que eso es lo que me ha perjudicado y me ha costado la expulsión, pero soy así", añadía.

Despedida de Adara

Antes de irse le dejaba la ventaja a Ginés, “al final he estado desde el primer día aquí, conviviendo en la pre convivencia, ha sido mi uña y carne”. El lastre aseguró que le gustaría no dejársela a nadie, pero finalmente, y pese a que quería irse sin lastre, se lo daba a Adara.

Lejos de enfadarse, Adara se lo tomó con humor y acabó levantándose para abrazar a Diego y asegurarle que “de corazón, me quedo con los momentos buenos que hemos pasado porque al final hemos convivido y hay momentos buenos y momentos malos y me quedo con los buenos. Suerte". Un gesto de reconciliación que llega demasiado tarde.

Reencuentro

Así se iba Diego como octavo expulsado de esta edición. Lo que no se imaginaban es que le verían antes de lo esperado. Poco después volvía a la palapa, y en esta ocasión acompañado por Jaime y Artùr que dejaban locos al resto de concursantes.

Jorge Javier les explicaba que Jaime y Artùr llevaban en Honduras 56 y 49 días respectivamente viviendo en Playa de los olvidados. “Uno a uno se han ido cargando, en sentido figurado, a Sergio Garrido, Gabriela Arrocet, Raquel Mosquera, Katerina y Arelys que han sucumbido al dictado de la audiencia”.

“Dios mío de mi vida, ¿esto no tiene fin”, reaccionaba Alma Bollo. Jorge Javier les informaba de que iban a vivir juntos en Playa Pelícano, solo que Jaime, Artùr y Diego, dentro de un corralito donde recibirán un pergamino con nlas normas.

Antes de partir a la playa, los tres se midieron en un televoto exprés. Durante la cuenta atrás, Jaime Nava iba haciéndola con los dedos de la mano, hasta que ha llegado al nº1 y ha subido el dedo corazón. “Tengo la impresión de que Jaime Nava ha hecho una peineta”, decía Jorge Javier Vázquez tras la desconexión con palapa.

“No va con Jaime, no es su carácter hacerlo”, comentaba en plató su defensor que cuando han vuelto a poner las imágenes ha justificado su acción asegurando que estaba contando.

“Tenemos que decir que a nuestros compañeros de Honduras les acaba de decir que estaba haciendo una broma en la cuenta atrás”, aclaraba Jorge Javier.

El caso es que uno de los tres será el próximo expulsado definitivo y los otros dos se reincorporarán a la convivencia en grupo. Lo descubriremos en Conexión Honduras el domingo.

Las cosas pueden dar un giro de ciento ochenta grados.