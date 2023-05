Los nuevos nominados en ‘Supervivientes’ son todo hombres

Tras la expulsión de Diego Pérez en la última gala de Supervivientes, quedaba conocer el nombre de los nuevos nominados que, en esta ocasión, ha tenido sabor muy masculino.

La única que no podía recibir votos era Raquel Arias tras haber ganado la prueba de líder. A ella le iba a tocar decir la última palabra.

Empezaba Ginés Corregüela dando su voto a “Asraf. Es al que vengo nominando y es con el que peor me llevo del grupo. He decidido votarle esta semana otra vez”. A su lado, Adara Molinero que nominaba a “Bosco, porque pienso que es un bienqueda y no se moja ni debajo del agua”.

Continuaba Alma Bollo que le devolvía a Ginés su voto de la semana anterior. “He pasado una semana muy mala pensando que me podía ir con las ganas de concursar que tengo. Esto es un juego, como dice él, yo no me lo he tomado mal, espero que él tampoco y donde las dan las toman”, explicaba.

Bosco Blach le daba su voto a “Asraf, es la persona con la que menos estoy. A ver si esta semana que vamos a estar atados, cambia algo”. Igual hacía Manuel Cortés que también le daba su voto al novio de su prima.

“Ginés, le noto muy distante y me parece que la cagó en su momento”, decía Jonan Wiergo. “Voy a nominar a Manuel. Voy a seguir nominándole porque no veo que ceda, no veo que baje la guardia conmigo después de la visita de su madre. Estaba hablando con Bosco y se ha metido, y ha empezado a provocarme cantando”, terminaba la ronda Asraf.

La decisión del líder

Por tanto, Asraf y Ginés quedaban como nominados del grupo. Había empate entre Bosco y Manuel y Raquel tenía que tomar una decisión para el desempate. “Este empate no me lo esperaba porque son dos personas muy importantes en el concurso. La cabeza ya me va a explotar del todo”, decía la concursante que se enfrentaba a un gran dilema.

Finalmente, salvaba a Bosco y dejaba nominado a Manuel, eso sí, sintiéndolo mucho, o eso decía. Ahí no terminaba la cosa porque como líder tenía que dar una nominación directa que iba para Jonan con el que ha tenido un distanciamiento a lo largo de las semanas.

El martes veremos cuál de ellos se salva con los votos de la audiencia. Esta semana todo apunta a que será Jonan.