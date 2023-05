Esta semana ha sido de muchas emociones para Bosco Blach en Supervivientes. En la gala de este jueves hemos sabido que está sancionado por la organización. Jorge Javier Vázquez informaba de que la organización había tenido que castigar a un nuevo concursante.

“Ya me lo decían de pequeño, por ir a mi bola, digamos”, decía Bosco, consciente de que estaba hablando de él. “Tus constantes indisciplinas han llegado a un límite que ha agotado a la organización”, explicaba el presentador antes de ver el vídeo de la gota que ha colmado el vaso.

Unas imágenes en el que veíamos a la inspectora del programa llamando a gritos a Bosco para que se alejara de una zona peligrosa de pesca.

“Siempre está con lo puto lo mismo, vaya pesadilla de niño, parece que tiene trece años, colega. Es que trece años, no, es que tiene nueve años de nivel mental. Es que le suda la polla todo”, se quejaba Jonan Wiergo desde la playa ante el panorama.

“Una vez más estás ignorando las indicaciones que te hace el equipo por tu seguridad. Todo el rato traspasando los límites e ignorando sus recomendaciones”, le decía la inspectora cuando lograba que saliera del agua.

El castigo

Poco después recibía un pergamino en la playa. “Como parece que no haces caso a la organización y vas por libre, te vamos a ayudar a cumplir las normas. De aquí al domingo tendrás que ir atado con estos grilletes a los pies de un compañero”, leía en voz alta. Cada día uno, la primera fue Alma Bollo.

“Basta ya, dentro del concurso, tu seguridad es nuestra responsabilidad y, al menos, si no lo haces por ti, por respeto al equipo que está trabajando porque el concurso llegue a buen puerto. Y si te dicen las cosas no es por ningún capricho. Estoy no es una clase de colegio que el profesor te castiga y te echa de clase. Aquí estamos hablando de cosas muchísimo más importantes”, le decía Jorge Javier tras ver el vídeo.

Bosco aseguraba que no iba a volver a pasar y que el castigo le estaba sirviendo para reflexionar y conocer más a algunos de sus compañeros.

De cumple

Para compensar, acababa el programa con una tarta de cumpleaños. El concursante ha cumplido 25 y han querido darle una sorpresa con una tarta que llevaba un 25 y una vela más que Bosco no ha tardado en explicar.

Se emocionaba al confesar que era su primer cumpleaños sin su familia al lado. Le costaba hablar. “Mi madre siempre me tira de las orejas, 25 y la 26, la vida”, decía antes de empezar a tirarse él de las orejas y celebrar la vida. Finalmente soplaba y pedía un deseo.

"Viviendo una aventura nueva y aquí solo hay una marcha y esa es a tope", decía tras recibir la felicitación de Jorge Javier. Y tan feliz que se quedaba con su tarta que aseguraba que quería compartir con todos sus compañeros.

Una noche de muchas emociones.