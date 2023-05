Muchos entienden el reparto de pizza de Adara Molinero como una traición a Asraf Beno en ‘Supervivientes’

Supervivientes nos demuestra una y otra vez que las cosas pueden dar mil vueltas. A estas alturas pensábamos que la pareja ideal del concurso es la que formaban Adara Molinero y Asraf Beno que se han estado apoyando uno al otro en los momentos de más aislamiento con sus compañeros.

Tal vez, por eso, muchos no han entendido lo que ha hecho Adara en la última prueba de recompensa que han disputado los concursantes este jueves en la gala. Una prueba que ganaban Raquel Arias y Adara que les hizo poder optar a una pizza kilométrica dividida en porciones.

Se iban alternando para escoger trozo que llevaba una tablilla con un mensaje que podía ser perderlo todo o, quedarse el trozo o compartirlo con un compañero.

Adara la dio el primer trozo a Jonan. El segundo se lo dio a Alma y ahí es cuando las caras demostraron asombro al haberla escogido antes que a Asraf. Luego se acabó el juego y volvieron a la palapa.

El arrepentimiento de Adara

Ahí vimos cómo Adara rompía a llorar y le pedía perdón a Asraf. “Que yo no tengo que dudar de ti, que yo no dudo de tu palabra. Si yo sé de tu intención perfectamente”, intentaba calmarla el novio de Isa Pantoja.

Jorge Javier Vázquez conectaba con palapa para saber qué estaba sucediendo. “Adara me ha dicho que se ha sentido mal y yo le he dicho que estoy enfadado por no comer, no con ella en sí. Le he dicho que el otro día perdieron por mi culpa una prueba, se enfadaron conmigo en ese momento Jonan y Adara y no pasa nada. Es un momento y un enfado y ya está, que se me pasa”, explicaba Asraf.

“Yo lo siento muchísimo, quería repartir cuantas más pizzas. Alma estaba más cerca de mí, Alma también es una persona a la que aprecio mucho junto a Jonan y a Asraf y estaba más cerca de mí. Es un momento de muchos nervios. He arriesgado mis pizzas para que me dieran más para poder seguir jugando. Podía seguir y al final perderlo todo y al final ha salido el cartel ese y lo siento muchísimo”, se justificaba una Adara que realmente parecía arrepentida.

Reacciones

Su madre, Elena Rodríguez, recurría a twitter para justificar lo que había hecho su hija con el reparto de la pizza: “Adara ha vuelto a mostrar su generosidad arriesgando todo para dar de comer a otro compañero…Jonan es vegano y come menos, seguramente Alma lleva muy mala semana, Asraf es el que mejor gestiona el hambre hasta ahora, supongo que la ha hecho por eso y pensó que ganaría otra 🍕”.

Adara ha vuelto a mostrar su generosidad arriesgando todo para dar de comer a otro compañero….Jonan es vegano y come menos, seguramente Alma lleva muy mala semana, Asraf es el que mejor gestiona el hambre hasta ahora, supongo que la ha hecho por eso y pensó que ganaría otra 🍕 — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) May 4, 2023

Claro que parte de la audiencia no lo ve de la misma manera y se ha llevado unas cuantas críticas.

Aunque ahí están los adaristas para dar la cara con ella y defenderla en todo momento.