Vicco rompe la pista de baile con el lanzamiento de 'Todo me da igual'

Con dos discos de platino bajo el brazo (de momento) para Nochentera, nadie duda de que Vicco se ha convertido en una de las nuevas voces más interesantes del panorama nacional. Con una carrera de años como artista, productora y compositora, fue una de las grandes vencedoras del Benidorm Fest y la más beneficiada de toda la exposición pública que supuso esta carrera hacia el Festival de Eurovisión. Las boquitas de fresa y los mojitos de menta han sido los auténticos protagonistas de las noches de fiesta de los últimos meses y, tras el lanzamiento a finales del mes de marzo de Me muero x ti, esta medianoche Vicco lanzaba nuevo tema.

Se trata de Todo me da igual, una canción que vuelve a producir con Kickbombo, el dúo de productores que ya fue responsable de Nochentera y de otro gran éxito del Benidorm Fest: Tracción. Con ellos ha formado un equipo de trabajo increíble y consolidado, dando lugar a prácticamente un disco entero antes de su llegada a Sony del que esperamos seguir teniendo adelantos en los próximos meses.

Con esta canción, Vicco sigue sin abandonar los sonidos pop, las pistas de baile, los sintetizadores y las percusiones para cerrar cuentas pendientes con una relación pasada, o más bien, para poner las cosas fáciles. Y es que tal y como canta en el estribillo "todo me da igual, porque esta noche me siento inmortal. Lo he pasado mal, pero esta noche todo me da igual".

Sin perder tampoco los tintes ochenteros, la cantante catalana pone punto y final a una situación incómoda tomando las riendas de su vida y saliendo a disfrutar de la noche, en un videoclip donde es la protagonista de la discoteca, con el maquillaje corrido y mirando directamente a cámara mientras a su alrededor todo es difuso, todo pasa a cámara lenta.

Para la portada, además, ha vuelto a colaborar con el fotógrafo y artista Steven Bernhard, que ya fue el responsable de la portada de Me muero x ti y al que en los últimos meses le hemos visto trabajar de la mano de Belén Aguilera, Lola Índigo o Daniel Sabater entre otros.

Vicco no ha perdido el tiempo y ha sabido rodearse de un equipo en el que confía con quien seguir desarrollando su proyecto. Este año también lleva su nombre y, pese a que a ella todo le de igual, nosotros estamos encantados con todo lo que lanza. ¡Enhorabuena!