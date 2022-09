El álbum celebración de los 25 años en la música de Amaia Montero, un paso más cerca

El 29 de julio de 2020 las esperanzas de miles de seguidores de Amaia Montero se encendieron como un árbol de Navidad ante las palabras que la solista donostiarra puso en sus redes sociales: "Grabando". Han pasado dos años desde entonces y no ha habido noticias sobre un posible lanzamiento debido a que la cantante tuvo que hacer un alto en el camino para recuperarse mentalmente de todo lo que le sucedió en ese periodo.

A la espera de las buenas noticias sobre su recuperación, la intérprete ha pasado casi un año alejada de los focos de la actualidad. Y sus seguidores no han parado de mandar mensajes de apoyo y cariño deseando que llegara esa ansiada nueva aventura musical de la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh y que desde 2007 camina en solitario.

Y parece que el álbum celebración de los 25 años de Amaia Montero está hoy un pasito más cerca que ayer. Porque la cantante ha publicado un precioso mensaje en sus perfiles oficiales en las redes sociales con una firme declaración de intenciones: "Voy a volver, lo daré todo como siempre".

Los rumores señalaban que sería este mes de septiembre cuando recibiríamos las primeras noticias sobre este proyecto en el que la cantante se habría volcado durante los últimos años. Y es que no todos los días uno cumple 25 años de dedicación a la música desde que se uniera al entonces cuarteto donostiarra para dar vida a La Oreja de Van Gogh, grupo que revolucionó el panorama musical español.

Amaia Montero está cocinando su próximo trabajo discográfico a fuego lento. Como se hacen todas las cosas en las que está involucrada la pasión y el cariño. La donostiarra se está haciendo esperar, quizá más de lo que a muchos de sus fans les gustaría, pero seguro que la paciencia merecerá la pena.

La cantante quiere celebrar por todo lo alto el 25º aniversario de su carrera y muy pronto podríamos disfrutar de su nueva música. Hace algunos meses ya especulamos con un inventado listado de canciones basándonos en algunas de sus publicaciones más comentadas en las redes sociales.

Es una fecha especial y así lo ha dejado claro en muchas de sus reflexiones: "Lo mejor del viaje es el camino. Ahora lo sé. 25 años de carrera dan para mucho, traducirlos es imposible. Pero si tuviera que ponerlo todo en una botella para que se encontrara con el mar estaría llena de muchos momentos: los irrepetibles por maravillosos, los inolvidables por únicos y los que te hacen crecer por lo jodidos que son. Así que a pesar de romperme muchas veces (más de las que me gustaría) y ponerme en pie (lo mejor de todo), sigo siendo una derrota segura y también la mejor travesía. Gracias música por ser mi ancla".

La cantante parece estar un pasito más cerca de su regreso musical y ha dejado este mensaje para todos sus seguidores: "Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas… Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto!".