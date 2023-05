La 'cara B' de Nacho Vidal más allá de la droga y el sexo: "Me masturbaba 8, 10 o 12 horas"

Este domingo por la noche, Jordi Évole ha emitido su último programa de la temporada y en él ha entrevistado a otra de las personalidades del momento. Un hombre al que prácticamente todos los españoles conocen: Nacho Vidal. Pero, más allá de su fama como estrella del porno, el periodista ha charlado con él sobre salud mental, su embrollo judicial por el 'Caso Emperador' y nos ha presentado a Ignacio Jordá, la persona detrás de este personaje mediático.

"Todo lo que hago es un producto que Nacho Vidal va a vender", reflexionaba el catalán frente a Évole. Pero ante la pregunta del periodista sobre si realmente se puede desmarcar de su personaje, el invitado lo tenía claro: "Yo lo que quiero es utilizarlo, no que me utilice él a mí".

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Évole quiso saber cuánta verdad hay realmente en el porno y cuánto de ficción. "Empecé a entender que lo que yo hacía lo estaban viendo los chavales y los chavales estban tomando eso como el sexo y estaban aprendiendo, desgraciadamente, con pornografía", exclamaba atónito Vidal.

Pornografia y jóvenes: cuando la ficción se convierte en realidad.#LoDeNachoVidal pic.twitter.com/KwHgDTjsdu — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 7, 2023

"Yo no hacía posiciones, yo creaba situaciones", apuntaba el actor porno, a la vez que señalaba que en la indusria actual de este tipo de películas falta lo que para él es un gran detalle: "besar a la chica". Eso sí, como él mismo admitió ante el presentador, aunque él tenga su trabajo "idealizado", también reconoce que lo suyo es "arte".

"Creo que podría vivir el resto de mi vida sin sexo"

Pero no todas las charlas en Lo de Évole fueron tan empoderadas o positivas, también habló de cuando todo dejó de ser dorado y se torció. "Mi sábado era comprarme un gramo y ocho latas de cerveza y me masturbaba 8, 10 o 12 horas", confesaba el actor antes de puntualizar que lo hacía siempre "solo" y "deprimido".

Además de estas oscuras y, sobre todo, duras confesiones; Nacho Vidal lanzó una inesperada advertencia: "Yo no le recomiendo a nadie que se dedique al porno [...] Te van a ver toda tu puta vida en Internet".

Ataques de pánico, depresión, consumo compulsivo de drogas… Hace un mes decidió ingresar en una clínica de rehabilitación. #LoDeNachoVidal pic.twitter.com/qCjDVEcz5w — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 7, 2023

La testosterona puede arruinarte la vida, yo tenía que inyectármela por trabajo. Y, claro, el cuerpo deja de generarla por sí mismo. Ahora mismo tengo niveles bajísimos de ella, muy por debajo de la media. El deseo sexual me viene a ratos, pero es escaso. Creo que podría vivir el resto de mi vida sin sexo tranquilamente".

La polémica muerte por el ritual del sapo



Asimismo, Nacho Vidal habló también de uno de los sucesos recientes que más han impactado: la muerte del fotógrafo José Luis Abad en mitad del denominado “rito del sapo bufo”. "A nadie le ha importado cómo te sientes tú cuando alguien se muere en tus manos. A nadie le ha importado".

"A todos le ha importado que yo fuera un asesino y que yo haya matado a una persona cuando no lo he hecho. ¿Por qué tienen que decir cosas que no son? [...] Eso fue demasiado fuerte", agregó el productor sin apenas poder contener las lágrimas.