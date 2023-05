Los Bridgerton: Tras el estreno de ‘La reina Carlota’ muchos preguntan por una pareja y no es la protagonista

Este fin de semana muchos se han hecho una maratón de La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton y es que había muchas ganas de ver este spin off basado en la juventud de la reina de Inglaterra que hemos conocido en las entregas anteriores como alguien rígida y autoritaria.

Si antes no había logrado enamorarnos, ahora es otra cosa. Shonda Rhimes, experta en las series románticas por excelencia, nos ha dado una buena dosis de amor en su versión más amable que ha hecho que muchos cambien su opinión tras la reina tras conocer su historia con el rey Jorge III.

Una nueva pareja de los Bridgerton que ha encantado a todos aquellos que creen en las historias románticas con finales felices y situaciones duras, pero endulzadas que nos hacen llorar, pero nos alejan de la más cruda realidad.

Pero, que conste, que, aunque muchos se han enamorado de los dos nuevos protagonistas de la serie, no han sido los únicos que han levantado expectación. Hay otra pareja que les ha llegado a eclipsar en algún momento.

Los mayordomos personales de los reyes protagonizan su propia historia de amor LGTBI, y hay una escena, entre muchas, que ha roto el corazón a más de uno. Atención spoilers. Pero el baile que recrea uno de ellos pasado el tiempo como recuerdo a su enamorado que ya no está, ha puesto los pelos de punta a muchos.

Ya se refieren a Brimsley y Reynolds como Reymsley. Un amor gay en tiempos en los que ese tipo de relaciones no se entendían como ahora. Un amor prohibido que viven en la sombra y que nos deja momentos enternecedores.

Pero el hecho de ver a Brimsley bailar solo ya mayor, hace que muchos se pregunten qué pasó con Reynolds que desaparece sin dar más explicaciones. Muchos creen que las darán en la próxima temporada. El caso es que eta pareja ha generado mucho debate en redes.

