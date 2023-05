ABBA: Las “tres vidas” de ‘Fernando’

Una noche, dos viejos camaradas, luchadores por la libertad, recuerdan sus tiempos como guerrilleros en la Revolución Mexicana. Y Björn Ulvaeus se imagino esa escena cuando escribió la versión en inglés de 'Fernando'. La letra, dice, "es banal". "A mí no me gusta", confesó. El nombre del protagonista, es del camarero del club que frecuentaba el grupo. Esta es la historia de uno de grandes 'hits' de ABBA. Sorprendentemente, cuando nació, se llamaba 'Tango' y la cantó en solitario - y en sueco - Anni-Frid.

En el reducido grupo de los '10 millones'

Fernando se convirtió en el mayor éxito de ABBA, tan solo dos años después de ganar Eurovisión con Waterloo. A los pocos meses de su publicación, en marzo de 1976, ya había vendido 6 millones de copias. Lideró las listas de, al menos, 13 países. Hoy forma parte del reducido grupo de singles que superan los 10 millones de copias en todo el mundo (en el que se incluye Candle in the wind de Elton John o White Chritsmas de Bing Crosby). Es uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Pocos saben que 'Fernando' originalmente era una simple canción de amor titulada 'Tango'

Capítulo aparte merece el fenómeno desatado en Australia donde es el single más vendido de todos los tiempos y el que más tiempo ha permanecido en el nº1 de las listas - 14 semanas en el top – hasta que fue sobrepasado por Ed Sheeran con Shape of you. Y un dato más, cuando ABBA cantó el tema en directo en la televisión australiana, la audiencia fue mayor que la que presenció el primer aterrizaje lunar.

ABBA, llegando al aeropuerto de Melburne en 1977 / The AGE/Fairfax Media via Getty Images via Getty Images

El nacimiento de 'Tango'

Cuando 'Fernando' nació no se llamaba 'Fernando' ni la grabó el cuarteto sueco. Originalmente era una simple canción de amor titulada 'Tango'. La letra, en sueco, la escribió el manager de la banda, Stig Anderson, y Benny Andersson y Björn Ulvaeus figuran como compositores de la música. Su destino era el álbum en solitario de Anni-Frid Lyngstad, titulado Frida Ensam (1975) (que significa 'Solamente Frida'), quien la grabó en los estudios KMH. En el último minuto, decidieron cambiar el nombre y la bautizaron como el camarero que trabajaba en un club que la banda frecuentaba en Estocolmo: Fernando.

El narrador intenta consolar el corazón roto de Fernando, que ha perdido a su gran amor: "La tristeza puede ser difícil de soportar, pero el hecho de que los amigos nos defrauden, es algo con lo que todos debemos lidiar". No se lanzó como single, por lo que aquellos que quisieran tenerla solo podían hacerlo si compraban el álbum. Fue una decisión inteligente porque Frida Ensam vendió 130.000 copias. Fue la canción más popular: permaneció nueve semanas en el nº1 de las listas suecas.

"Dos viejos camaradas de alguna guerrilla mexicana"

Viendo el potencial que tenía el tema, ABBA decidió grabarla en inglés al año siguiente. La versión inglesa, la que todos conocemos, corrió a cargo de Björn Ulvaeus, y la letra es completamente diferente a la sueca. Como si de una pequeña historia nostálgica se tratara, gira en torno a dos viejos luchadores por la libertad en la Revolución Mexicana. Cambió todo menos el título: "Sabía que tenía que estar ahí".

En una entrevista publicada en '1000 UK #1 Hits' de Jon Kutner y Spencer Leigh, Ulvaeus explica: "Esa letra es muy banal y a mí no me gusta. Era una letra de amor sobre alguien a quien amó Fernando, pero yo heredé la palabra 'Fernando' y pensé largo y tendido, '¿qué me dice a mí Fernando?'. Estaba en mi casa de verano una noche estrellada y las palabras vinieron, 'Había algo en el aire esa noche' ('There was something in the air that night'). Pensé en dos viejos camaradas de alguna guerrilla mexicana quienes estarían sentados en el porche recordando lo que les había ocurrido en la contienda y de esto es de lo que trata. Ficción total".

Se grabó entre el 4 y el 5 de Agosto de 1975, con Frida como voz principal. Curiosamente, no apareció en ningún álbum de estudio, solo su recopilatorio Greatest Hits de marzo de 1976 como tema inédito. Además de ser nº1 en buena parte de Europa, Sudáfrica o Australia, el 8 de Mayo de 1976, Fernando se convertía en el tercer nº1 de ABBA en Reino Unido (durante 4 semanas consecutivas), después de Waterloo y de Mamma Mia.

La 'tercera vida' de Fernando

Pero 'Fernando' aun tuvo una tercera vida. Esta vez, en español. La canción, adaptada por Buddy y Mary McCluskey, fue grabada por el grupo en Polar Music Studio, el 3 de Enero de 1980. Y formó parte de su primer recopilatorio en español, Gracias por la música, con 10 versiones en castellano de sus hits, entre los que también figuraban Chiquitita, Estoy soñando o ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame!.

Durante las sesiones de grabación, Agnetha y Anni-Frid recibieron la ayuda de la periodista Ana Martínez del Valle para mejorar su pronunciación. También los McCluskeys ayudaron en el estudio y les proporcionaron hojas con la fonética de las frases. La letra de Fernando tiene el mismo significado que su versión en inglés.