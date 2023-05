Envuelta solo en una toalla, Lydia Bosch, comparte su secreto de belleza: “No es publicidad”

Ahora que celebramos el 20º aniversario de Los Serrano muchos hemos recordado a Lydia Bosch al frente de esa familia que marcó a toda una generación. Han pasado dos décadas, pero ella sigue tan estupenda como siempre. Ahora sabemos por qué, lo ha desvelado ella misma.

“Hoy COMPARTO con vosotras/os, y NO ES PUBLICIDAD, un tesoro 💎 que me acompaña desde hace ya mucho tiempo y que se ha convertido en una disciplina tan importante y necesaria para mí, como el beber dos litros de agua 💦al día”, empezaba confesando junto a un vídeo en el que podemos verla envuelta en una toalla abriendo uno de sus cajones para ver los productos milagrosos.

Ya lo dice ella, no es cuestión de hacer publicidad de determinados productos sino compartir lo que a ella le funciona: “Sois muchas las que me preguntáis, que al margen de tratamientos puntuales que pueda hacerme (@dramoshganmz 🧡espero tus citas como agua bendita 😜😃), cuál es el alimento 🍑 que le doy a mi piel diariamente … pues aquí os lo dejo: 🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷 Aceites esenciales 100% naturales y ecológicos de @sublime_oils 🧡🙌🏻 🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷🌱🌷”.

Cuidados tras la enfermedad

Recordemos que la actriz sufrió un cáncer de piel en 2020 y desde entonces, ha aumentado sus cuidados. “A raíz del ‘susto’ que tuve con mi piel y gracias a @marionavilanova 🧡 (otra maga 🙌🏻 imprescindible para mí con sus ‘joyas tocador’ y sus lecciones de gustosos masajes faciales), me puso en contacto con @soraya.galiano 🧡, directora de @sublime_oils cosmética NATURAL y ECOLÓGICA 100%🌱🌷 y desde ese día y de su mano, el limpiarme e hidratarme la piel al acostarme 🌙 y al despertar ☀️, ha dejado de ser UNA OBLIGACIÓN 😡 para convertirse en UN PLACER 🤪”, aseguraba sobre su rutina diaria con la piel.

“Flipareis cuando oláis y sintáis su ETHEREAL ELIXIR a modo de BRUMA 🚿sobre la piel. Yo que soy tan ‘ESPECIALITA’ con los olores (me afecta mucho todo lo que contenga químico), DISFRUTO especialmente de él”, aseguraba sobre una de las ventajas de estos productos.

Y por si quedaba alguna duda, no quiso dejar de repetir que esta mención “NO es publicidad, LO COMPARTO DESDE EL CARIÑO por si todavía no habéis encontrado el tratamiento ideal para vuestra piel … Quizás esté lo sea como me sucedió a mí. Abrazo grande familia 🧡”.

Su hija, Andy Molina hacía una confesión: “Doy fe del ritual que hacees todos los días y de cómo te robo yo cada vez que voy a casa!! Jajajajajaj … Te quiero mami 💛💛”.