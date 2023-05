Muchos cuestionan las lágrimas de Laura Boado en el debate final de ‘La isla de las tentaciones’

Laura y Alejandro llegaron a La isla de las tentaciones siendo la pareja perfecta. Muy seguros de que su amor era para toda la vida y que nada, ni nadie, iba a hacer tambalear sus cimientos sólidos. Pero no contaban con la aparición de Saúl que pondría la relación patas arriba.

Al principio a ella no le gustó mucho porque no era su prototipo de chico, pero poco a poco se fueron acercando y acabaron siendo pareja y dejándose llevar para disgusto de Alejandro que no podía creerse lo que estaba viendo. Y que, sobre todo, no aguantaba que, para justificarse, su chica arremetiera contra él.

En la hoguera final hubo muchas lágrimas, muchos reproches, pero acabaron abrazados, llorando y en buenos términos. Muchos alabaron la reacción de Alejandro que terminó deseándole lo mejor. Ambos decidieron irse solos, ella quería conocerse y quererse a sí misma antes de empezar una nueva relación.

En el reencuentro seis meses después, vimos que Alejandro ya tenía más reproches que hacer, pero que no era de los de perder las formas. Y Laura, confirmó que había comenzado una relación con Saúl.

Autocrítica

Ahora han vuelto a reencontrarse los tres en el debate final. Empezaba hablando Laura que llegaba haciendo autocrítica.

Al borde de las lágrimas, Laura explicaba que “la emisión del programa es muy complicada para muchas personas, para los que tienen pareja. Me genera mucha impotencia que no se me haya entendido en muchos aspectos. Quería decir que soy la primera que me he dado cuenta de que me he equivocado en muchísimas cosas. He aprendido un montón, y todos nos equivocamos”.

Finalmente rompió a llorar. “Yo con Alejandro tenía como rabia. Vi el programa y vi que estaba pasándolo fatal por mi culpa. Y luego eran como cosas de fuera que habían pasado. Y me di cuenta de que no vale de nada tener rencor, es como que no me veo yo, sobre todo en las hogueras, me veo hipócrita, no me veo yo, creo que son situaciones que no vives en tu día a día", confesaba.

“Solo me fijaba en las cosas que estaba haciendo él. Que no tenía autocrítica. Luego me veo en mi casa y digo: ¿Laura qué te pasa? Me veía súper seria y no soy así”, añadía.

"En la villa creo que se malinterpretó mucho lo de que hablaba mal de Alejandro. Yo no iba por la casa hablando mal de Alejandro, al contrario, hablaba bien de él, pero es verdad que con Saúl me desahogaba", explicaba.

Unas lágrimas que gran parte de la audiencia ha puesto en cuestión y no ha terminado de creerse. Muchos piensan que este cambio de actitud es debido a todo el hate que ha recibido en las últimas semanas. Una idea que respalda la que fue su amiga y compañera, Naomi.

Reencuentro

Luego llegaba Alejandro que nada más entrar en plató se lanzaba a abrazar a su ex. "No me gusta verla así, yo lo he pasado muy mal. A mí lo que más me molestó es que todo el rato recalcase que estaba haciendo un papel allí”, empezaba diciendo.

“Solo tienes que ver mi estado físico allí, Sandra, yo me veo que llego sin energía al final, tengo la cara super marcada, con ojeras...y no entendía que ella pensara solo en que yo estaba haciendo un papel. Yo no estaba haciendo un papel, yo soy un tío fiel, no he sido infiel en mi vida”, añadía sobre lo que había sentido.

Luego entró a plató también Saúl. "Estaba muy tranquilo, pero al ver a Laura rota me ha entrado fatiga. No veo nada de malo que dentro de la isla se diera cuenta de lo que no le gustaba de su pareja y me lo contara a mí”, explicaba.

Reconocía que no le daba miedo que Laura repitiese el patrón de dejar a un chico para empezar con otro como ha hecho en sus dos anteriores relaciones. “Es la mujer que más he amado en toda mi vida", reconocía antes de emocionarse y quedarse sin voz.

“Yo no me creo nada, sinceramente. Sigo confirmando que no van a llegar a ningún lado" interrumpía Alejandro. Y es que, aunque comenzaron con buen pie el reencuentro, no faltaron reproches. Lógico en una ruptura.

El tiempo pondrá las cosas en su sitio.