Papa Giorgio sobre su hijo Jordi Wild: “Ya no le meto bronca porque tiene 38 años y sabe lo que toca”

Cada vez es más raro encontrar a alguien que no haya escuchado hablar en alguna ocasión de Jordi Wild. Tiene uno de los podcasts más escuchados de España, The Wild Project, y millones de seguidores en redes sociales, especialmente en youtube donde se dio a conocer con El rincón de Giorgio. Un canal en el que presentó a su padre, Papá Giorgio que, en menor medida, es otro influencer que sabe lo que es que le pidan fotos y autógrafos por la calle.

Siguiendo los pasos de su hijo, ha publicado un libro, Los cuentos de Papá Giorgio, en el que cuenta su experiencia de vida intentando compartir los aprendizajes que ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Eso sí, no piensa hacerle la competencia a su famoso hijo.

Hemos hablado con él para ver qué perspectiva tiene como padre de un influencer tan polémico a veces, como es Wild, de todo este mundo de las redes sociales y, también, para conocerles mejor a ambos.

¿Lo de sacar un libro es por no quedar por debajo de tu hijo?

Jajaja, no, nada que ver, eso es una ilusión que tenía yo de antes, desde hace muchos años. Siempre había dicho que me hubiera gustado escribir un libro quizás antes, pero por el trabajo no podía y ahora, como estoy jubilado, con la ayuda, de mi hijo, he conseguido cumplir con esta ilusión que tenía.

Aseguras en tu libro que no eres una persona a la que le guste leer especialmente, empezamos mal, ¿no?

No, no soy de mucho leer, eso es cierto. Soy de leer periódicos, los devoro, pero libros, de cuando en cuando leo alguno. Pero no engaño a nadie, no soy una persona que lea mucho. Este me lo he leído y el de mi hijo y algún otro, pero no soy asiduo. Mi hijo, sí, que es un lector empedernido.

Tampoco te gusta mucho la música.

No, yo soy de Manresa, y LOS40 principales los había oído mucho por radio. Yo iba en coche y viajaba y ponía LOS40 principales porque me gustaba mucho, ponían de todo tipo. Digo que soy metalero, pero de pacotilla, pero me gustaban más las canciones de antes que las de ahora. Las de antes eran más divertidas, me gustaban más. Y los cantantes que había.

Destacas una canción por encima de todas, ¿qué te hace sentir Barcelona de Montserrat Caballé y Freddie Mercury?

Esa canción fue espectacular. Me emocionaba. Cuando la inauguración y después que la he oído varias veces, se me ponen, no los pelos de la cabeza que solo tengo cuatro o cinco, pero el vello de los brazos se me pone de punta, me trae una emoción extraordinaria y me trae unos recuerdos fantásticos. Eran dos fenómenos. Fue un dúo que maravilló al mundo entero.

Hablas de otra canción y aseguras que el Cara al sol no lo arregla ni una base de techno, ¿te tocó cantarla mucho?

Jajajaja. Como yo la tuve que cantar tanto en clase, no puedo ni oírla, porque en el colegio era a diario. Es lo que había y tenías que adaptarte y eso te queda grabado

Si hay algo que te caracteriza es el espíritu positivo y el sentido del humor, ¿de dónde los has sacado?

Es mi carácter, yo he nacido así. Soy una persona sencilla que habla con todo el mundo, pero también soy una persona muy alegre. Me gusta mucho ir con los amigos, viajar, explicar alguna anécdota, que se rían. Es algo innato. De hecho, en casa, si me ve mi hijo un poco serio me pregunta si no me encuentro bien porque siempre me ve que estoy riendo y de bromas.

Normalmente se habla del ‘hijo de’, en tu caso se habla del ‘papá de’, ¿qué te hace sentir eso?

Si quieres que te diga la verdad, me hace gracia y me hace ilusión. Empecé esto con mi hijo y si hoy soy un poco conocido es gracias a él. Tenía 60 años cuando hicimos el primer vídeo, imagínate. Me siento feliz de ser su padre y que él haya podido triunfar. Se lo ha trabajo mucho, es un chaval maravilloso y un hijo increíble y tenemos una relación maravillosa de amigos y de padre.

¿Qué ha heredado él de ti?

Tiene un carácter también bastante abierto, es bastante alegre. Yo he sido una persona que, hasta que me prejubilé, he trabajado mucho para tirar hacia delante a mi familia. Siempre he sido una persona muy trabajadora y él también. Tiene unos jaleos impresionantes y algo tiene de su padre en eso.

Con Jordi te ha ido muy bien. Ahora que Ana Obregón se está encargando de un bebé a sus 68 años, ¿tú te has planteado volver a ser padre?

Jajajaja, no, Dios mío. Yo llevo ya 41 años casado con mi mujer y una edad que ya es imposible. ¡Dios mío, ahora con mi edad, un hijo pequeño! Sería una catástrofe. Si hubiera venido, hubiera sido como un milagro y estaría encantado, pero si te lo planteas, con la edad que tienes… ya tengo suficiente con lo mío.

¿Cómo has llevado, como padre, la exposición pública de tu hijo?

Siempre muy bien, muy sencillo. Muchísima gente te pregunta o vas por la calle y te piden una foto porque eres el padre de Jordi Wild y sales en medios de comunicación o vas a eventos, pero con tranquilidad. No le doy mucha importancia, quizás, porque ya me he acostumbrado. Estoy orgulloso de lo que ha hecho y muy contento.

Una exposición que genera mucho amor, pero también mucho odio, ¿te afecta como padre de la criatura?

Sí, yo supongo que tendrá de todo. Cuando voy con él intentamos ir a sitios donde no haya mucha gente porque, si no, es muy agobiante. Yo los vídeos de mi hijo los veía una vez, y no los veía más. Tengo vídeos que me envían los internautas y me preguntan por él y me acuerdo de pinceladas. Habrá de todo, pero prefiero no mirarlo.

Él te introdujo en las redes sociales, ¿qué es lo que más te gusta de estas plataformas?

De gustarme, gustarme, no me gusta ninguna, pero como estoy dentro, pero me gusta hacer un podcast o un vídeo, pero siempre con él. No me he planteado nunca hacer un canal mío porque no quiero quemarme y eso lleva mucho trabajo y mucho lío y solo hago lo que me apetece. Además, yo vivo de mi pensión, yo con esto no gano un euro, te lo digo sinceramente. No vivo de esto.

Aunque parece que esto del mundo influencer es para los jóvenes, tú has dejado claro que no hay edad, ¿no?

Yo creo que sí. Como hay tan pocos, sorprende. Cuando hice el primer vídeo y vieron que era una persona de cierta edad, la gente se quedó de piedra. A base de verte, ya lo aceptan y encantados de la vida. Incluso les gusta, porque en este mundo que vivimos va todo tan deprisa con internet, que una persona que ha vivido una vida y tiene una experiencia, lo aceptan bien.

Pero tus internautas, ¿son gente joven o más de tu edad?

De mi edad creo que hay pocos, esa es la verdad. Es gente joven, sobre todo, yo diría que entre 20 y 40 años.

En tu libro recoges una serie de lecciones, vamos a ir repasando algunas. Por ejemplo, aseguras que las redes están bien, pero nada como el calor humano, eso se nota que no es de un millennial, ¿no?

Una cosa son las redes sociales y otra cosa es cuando hablas personalmente. La gente se engancha en ese tipo de cosas y se pasa horas mirando estos tinglados y creo que falta un poco eso de que la gente hable más. Y no hablemos del tema del móvil. Estás a tres metros y mandan un WhatsApp. Pero es así. Pones la televisión y hay cuatrocientos mil canales, Youtube, Twitch…yo de eso no tengo nada. Solamente tengo Instagram y Twitter y bastante que tengo ya.

Hablas de la educación en el colegio y de la poca disciplina y respeto que hay, ¿es culpa de los más jóvenes o de los que les han dejado crecer así?

Es mi opinión personal. Al colegio se va a aprender matemáticas, geografía, lo que tú quieras, pero los maestros no están para educar, están para enseñar. La educación la tienen que dar los padres, esto lo tengo clarísimo. Hoy en día encuentro horrible escuchar una noticia que a un profesor le han pegado, otro que se tiene que enfadar porque están mirando el móvil mientras está explicando. Falta rigidez y la culpa es de todos, no solamente de ellos.

Reivindicas la cultura del esfuerzo y el disfrute haciendo las cosas bien hechas, ¿es la clave de tu éxito y el de tu hijo?

Intento hacer las cosas siempre lo mejor posible, no significa que siempre lo consiga, pero lo intento. Cuando trabajaba intentaba ir contento y hacer las cosas lo mejor que sabía y eso, es parte de tu carácter y es lo que aplicas en muchas cosas.

Si los jóvenes se acercan a leer tu libro habrá cosas que les suene a chino como la mili o la dictadura, pero tú sacas algo bueno de todo eso y es el valor de la amistad o de la libertad, ¿lo pueden entender igual los que no han pasado por eso?

Yo creo que sí algo entenderán. El 100% no han vivido por suerte, y que no lo vivan, una dictadura. Fue muy fastidiosa y lecciones siempre se sacan. A la gente joven le gusta que le expliques esas cosas porque no lo han vivido y no se explica en los colegios. Tendría que explicarse para que la gente se concienciara. Yo explico lo que pasé y creo que sí que lo entienden.

Otra de tus lecciones pasa por el valor de la familia. Tú siempre dejas claro que estás casado y pones a tu mujer y tu hijo por delante de todo, ¿qué es lo mejor de tu familia?

De mi familia, lo que es mi hijo y mi esposa, son lo más grande para mí. He luchado siempre para sea una familia unida, que nos queremos mucho y vamos juntos siempre que podemos. Eso me enorgullece, tener una familia tan unida y que nos llevemos tan bien.

De todas formas, te gusta coquetear con las abuelas, ¿cómo lo lleva Juanita?

Jajajaja, pero es de broma. Es todo inventado. Como ese inglés que yo tengo en twitter, es broma. No puedo coquetear con una muchacha de 20 años. Ahora cumplo 70.

Pero, ¿qué te dice Juanita de esta faceta mediática tuya?

Ella está contenta. Yo le explico cosas y le enseño cosas de Twitch. Es ya muy conocida en redes sociales porque yo hablo mucho de ella. Pero ella sabe que con las abuelas no hay problema.

Hablas de lo mucho que te gusta viajar, no sé si ya te llaman el hombre de los cruceros, ¿cuál es tu próximo viaje?

Este año no tengo nada programado. En verano iremos a algún sitio, pero en octubre o noviembre iremos a Jordania, a Petra, que es un escándalo. Y luego, algo por aquí cerca. En casa intento quedarme lo menos posible.

Tu hijo tiene el podcast más escuchado de España, ¿esa labia la ha sacado de ti?

Mi hijo, desde pequeño, era un listillo, un chaval que estudiaba muy bien. Estudió psicología. Es una persona a la que le gusta mucho aprender y es innato en él. Esa manera que tiene de explicar, es muy sencillo, muy directo cuando pregunta y lo hace muy bien. Algo tendrá de mí, pero yo estoy muy contento de cómo lo hace.

También tiene el vídeo más visto del año pasado, una entrevista suya de cuatro horas a Illo Juan, ¿has sido capaz de verla entera?

No. Hice un podcast con él y vi la mitad. De los otros, veo lo más importante, pero las cuatro horas, no.

¿Os habéis planteado sacar un libro juntos?

No hemos hablado nunca de eso. Este es un sueño que yo tenía y ya lo he cumplido y en principio no me lo planteo. No creo, cada uno, si tiene que hacer otro, que haga el suyo. Yo me parece que con esto tengo suficiente.

¿Qué te dijo tu hijo del libro después de leerlo?

Le gustó mucho. Él no se metía para nada. Me dijo que tenía que hacer un libro y me espabiló. Me presentó a los de la editorial e hicimos varias reuniones. Cuando me mandaron el borrador, para rectificaciones y él lo envió porque yo con internet me manejo menos.

Veo entonces que él no es muy crítico contigo, no sé si tú lo eres con sus cosas o le regañas mucho cuando se mete en polémicas.

Tenemos mucha confianza y si hay alguna cosa que no me ha gustado, lo comento. Pero ya no le meto bronca porque tiene 38 años y sabe lo que toca. Todos nos equivocamos, que nadie es perfecto, todos tenemos nuestras cosas, pero si hay algo que no me gusta, se lo comento y no hay problema.

Ya tienes el libro, el hijo, ¿has plantado un árbol para quedarte contento?

También, tengo un huerto al lado de casa y he plantado bastantes árboles. Eso que dicen, lo tengo cumplido, ya.

Por cierto, no sé si conocerás a Tony Aguilar, nuestro compañero, pero os llevaríais bien. Él también saludo mucho con su ‘paz y amor’ y los dos dedos en forma de V como tú. ¿De dónde viene ese gesto?

Yo a Tony le he escuchado mucho en LOS40 porque lleva muchos años. Esto fue, cuando empezamos, que empecé a hacer la V y ahí se quedó y cuando hago vídeos y podcast siempre saludo así.