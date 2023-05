Robert de Niro anuncia nuevo hijo con 79 años y se multiplican los memes y las comparaciones con Ana Obregón

Robert de Niro está en plena gira de promoción de su última película, Todo sobre mi padre. Y claro, ese título da mucho juego para que los periodistas le pregunten por su paternidad. Y en una de esas entrevistas ha dado el bombazo, acaba de ser padre de nuevo.

"Con los niños no hay vuelta de hoja”, aseguraba sobre la crianza en ET Canadá, “no me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero a veces no te queda más remedio. Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y concederles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes".

En un momento dado, el entrevistador le preguntó por sus seis hijos y ahí nos llevamos la sorpresa cuando contestó. "Siete en realidad, acabo de tener un bebé", informó. Eso sí, no dio más detalles sobre ese nuevo hijo o hija.

El verano pasado se dejó ver en Ibiza con Tiffany Chen, una instructora de artes marciales de 64 años a la que conoció durante un rodaje hace años. No sabemos si ese nuevo hijo lo comparte con ella, o no.

Reacciones

Una noticia inesperada que ha generado muchos memes en redes sociales por la edad del actor para ser padre de nuevo, 79 años y también, muchas comparaciones con Ana Obregón y el revuelo que ha causado el bebé que ha llegado a su vida.

“Mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces se queja de mí y discuto con ella. La amo, pero, ya sabes. Y el más pequeño ahora, ya se verá. Pero, es lo que es”, decía sobre su relación con sus hijos.

De Niro se ha casado dos veces. Comparte dos hijos, Drena (51) y Raphael (46) con su primera esposa, Diahnne Abbott. Tiene otros dos hijos, Elliot (25) y Helen (11) con su ex esposa, Grace Hightower. Y es padre de los gemelos Aaron y Julian (27) fruto de su relación con su ex novia, Toukie Smith.

Una familia numerosa que ha generado muchos comentarios.