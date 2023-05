Mask Singer ha estrenado su tercera temporada por todo lo alto. Han desvelado la identidad de dos máscaras. Detrás de la faraona estaba Arantxa Sánchez Vicario y detrás de arlequín, la internacional Tori Spelling.

Pero si hay otra máscara que ha traído a muchos de cabeza es la de tigre que salía al escenario para cantar Beggin y dejar a todos alucinados. “Directo al top de las actuaciones de la historia de Mask Singer”, decía Javier Ambrossi.

Cuando a Mónica Naranjo le preguntaban si creía que era un cantante profesional el que estaba detrás, no acababa de mojarse: “No me atrevería a decirlo porque lo he visto muy desenvuelto por el escenario, hay mucho power”.

Había dejado claro que Ana Obregón le conoce y que había estado en el show de Jimmy Kimmel. Y claro, no hay tantos españoles que hayan pasado por el programa norteamericano. Así que, ya hay muchos en twitter buscando en la lista para ver quién puede ser. Y parece que hay un nombre recurrente: El Rubius.

Otra de las cosas que llamó la atención fue su vicio confesable: “Me sé todas las letras de las canciones de Britney Spears porque siempre tienen mucha garra. Ah, y recordad, hashtag Free Britney”. Un dato que acababa descolocando a los investigadores.

También dejó claro que en su estilo no le gana absolutamente nadie y que un zumo de vez en cuando le viene fenomenal.

Inaugurando el delatador

Ana Obregón apostaba por Enrique Iglesias. Javier Ambrossi, por el actor que hace de Bogotá en La casa de papel. Mónica Naranjo se decantaba por Carlos Bardem. Y, Javier Calvo, por Antonio Banderas y estaba tan convencido que se decidió a usar el delatador, novedad de esta temporada.

Si acertaba, ganaba puntos. Si fallaba, habría castigo. Aunque sus compañeros le recomendaban que no pulsara, no hizo caso. “La has liado parda”, le decía Mónica Naranjo que aseguraba que esa voz no era la de Antonio Banderas.

Después de un montón de tensión, tigre negó ser el actor malagueño y llegaba el castigo para Javier Calvo. Arturo Valls descubría la ducha de Mask Singer. Y no sólo él, su chico y Ana Obregón acababan el programa empapados también.

Esta nueva temporada promete dejarnos buenos momentos.