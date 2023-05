María confiesa su noche con Álvaro Boix mientras conocía a David tras ‘La isla de las tentaciones’

Tentacinoes After Show se ha convertido en el programa de los bombazos sobre los participantes de La isla de las tentaciones. Durante el último debate de la sexta edición nos pudimos enterar de algunos cotilleos, pero después, llegaron los bombazos de verdad.

Lucía Sánchez confirmó su enésima ruptura con Isaac Torres, el padre de su hija. Vimos las imágenes de Nico (el ex de Gal.la) y Marina (la ex de Álex) dándose besos en la cama o Mario González confirmó su relación con Claudia Martínez.

Precisamente este último, Mario, lanzó una pregunta a David Vaquero y María Aguilar que se pasaron por el último programa. Quería saber si alguno de los dos se había liado con otra persona mientras estaban en el proceso de conocerse fuera del programa, ya de vuelta a España.

Cosa de tres... o cuatro

Las caras les delataron. “Yo me lie con un chico, además, lo conocéis todos”, contestó María que recordó que ocurrió en octubre y que se trataba de Álvaro Boix, un viejo conocido del programa que pasó primero por allí con su pareja, Rosario Matthew, con la que acabó rompiendo. Y luego como tentador, que puso en jaque la relación de Claudia Martínez y Javi Redondo.

“Qué guapo es, me encanta”, saltaba emocionado Ibán García. “Yo ya había tenido una historia con él antes y hubo un remember”, confesaba la tentadora.

Fue una noche de fiesta. “Bien, estando soltera puede hacer lo que quiera”, aseguraba David cuando le preguntaron qué le pareció aquello. Unas palabras con las que María no estaba de acuerdo que asegura que le había sentado “como el culo, no estábamos juntos como pareja y como tal, pero obviamente le sentó mal”.

Confesó que se lo contó a los dos días, que no tardó. Y no fue la única porque David también tuvo sus líos. “Ella sí que se enfadó, menuda me liaste”, le decía a su chica que, en esta ocasión le dio la razón. De hecho, aseguraba que fue el punto de inflexión para formalizar su relación o dejarlo definitivamente.

María cree que lo de David fue por despecho, pero está claro, que finalmente sirvió para que tomaran una decisión y, desde entonces, siguen juntos y se han declarado su amor en cada programa al que han ido.

¿Estarán ya preparando nueva edición?