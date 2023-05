Eva Soriano le lanza beef a Loreen de cara a la final de Eurovisión y la gente opina

Este sábado habrá mucha gente pendiente de Eurovisión y el papel que hace Blanca Paloma como representante de España tras ganar Benidorm Fest. Pero también habrá muchos que estarán deseando ver a Loreen, que ya ganó hace más de una década y podría repetir.

Este miércoles, Eva Soriano le dedicaba su programa en Movistar + al Festival de la Canción y lanzaba beef a la representante sueca. Recordaba que ella presentaba una gala de los Carnavales de Canarias. Después había un concierto de la cantante, pero, “decidió hacerlo en medio de la gala y cantó todas sus canciones, la de Euphoria, la de Dream forever, Flying de sky... Bueno, me estoy inventando estas dos, pero nadie conoce ninguna que no sea Euphoria”, dijo en su día la humorista.

Palabras que llegaron a Loreen que acabó pidiendo disculpas. “¿Se puede ser más maja? Me posiciona a mí en un lugar de cretina. Ahora los eurofans me hatearan fuerte”, siguió con la broma Soriano que ya lo ha convertido en un tema personal.

De hecho, este miércoles le ha dedicado un tema. “Este año estoy muy a tope con Eurovisión y diréis: '¿Porque quieres que gane Blanca Paloma?' No. Yo voy a ver Eurovisión este año porque quiero ver perder a Loreen”, explicaba en su monólogo inicial.

Un tema para Loreen

Luego suavizaba la cosa para presentar su tema: “He decidido hacerle una canción homenaje para pedirle disculpas y hermanarnos. Que sirva para hacer las paces”, decía. Pero lo va a tener difícil con lo que dice en la letra.

“Tu música es buena pero se hace eterna, quizá podrías mejorar la puesta en escena. Quizá me engorilé y lo admito, dije que con Amy Winhehouse compartías vicio”, cantaba mientras aparecían los subtítulos en sueco para que le llegara el mensaje a Loreen.

“Te odio Loreen, I hate you Loreen, tu canción la has plagiado del Flying free. Te odio loreen, I hate you Loreen, si me haces esperar yo te monto un beef”, continuaba. Así que, la guerra sigue abierta.

Y claro, en las redes hemos visto el debate abierto sobre lo que puede suponer de cara a la final esta parodia. Algunos eurofans se lo han tomado demasiado en serio y Eva ha recibido tantos aplausos como hate.

El papelón de Ruth Lorenzo

Al programa también acudió Ruth Lorenzo que fue nuestra representante en 2014 y que, además, este año será la encargada de dar los puntos. De hecho, Soriana la hizo ensayar su papel del sábado.

Simularon el momento que vivirá dando los puntos y la murciana no dudó en darle los 12 puntos de España a Suecia, para dar por saco un poco a su anfitriona. Y claro, le hizo repetir.

Está claro que hay mucha expectación por lo que ocurrirá el sábado.