El Maestro Joao predice la posición de Blanca Paloma en Eurovisión: “Le he puesto muchas velas”

¡No queda nada para que se celebre la final de Eurovisión 2023! Este martes, sin ir más lejos, se ha celebrado la primera semifinal del concurso con Suecia, Israel y Finlandia como ganadoras. Los nervios están a flor de piel y los artistas preparados para darlo todo el sábado.

Pero vayamos a los que nos interesa, ¿en qué puesto puede quedar nuestra representante este año? Blanca Paloma y su EAEA pude dar mucho de que hablar en esta edición. Y es que la de Elche ya demostró en el Benidorm Fest que iba a Liverpool a por el micrófono de cristal. Eso sí, tiene que competir con los otros grandes favoritos del 2023: Suecia, Finlandia, Ucrania y Francia.

El Maestro Joao ha acudido al podcast La red room para desvelar cuál es su predicción sobre la posición de Blanca. Cabe recordar que el famoso vidente español, que presenta El Elegido en LOS40, ya predijo el éxito de Chanel el año pasado. Aseguró que la cantante iba a quedar en un TOP5. ¡Y no se equivocó!

Las predicciónes de Eurovisión 2023

El Maestro Joao tiene claro que este año la ganadora será Loreen con su Tattoo. La representante de Suecia va primera en las casas de apuestas y tiene a los seguidores del festival enamorados con su piuesta en escena. "Aún con fallos, yo la veo como ganadora", ha asegurado.

En segunda posición, Joao ve a la representante de Francia con La Zarra. ¿El tercero? Nada más y nada menos que Finlandia con Kaarijaa. En cuarta posición, el Maestro Joao ve a Ucrania.

EN PRIMICIA la predicción del MAESTRO JOAO para #LaRedRoom sobre lo que va a suceder este sábado en #Eurovision. El año pasado acertó, ¿crees que este año se va a cumplir su pronóstico?



La posición de Blanca Paloma en Eurovisión, según Joao

El Maestro Joao ha visto clara la posición en la que quedará Blanca Paloma. El presentador cree que quedaremos en el quinto puesto. "La he visto en el top 5, pero le he puesto muchas velas porque se lo he visto un poquito comploicado a última hora", ha asegurado.

Esperemos que Maestro Joao haya puesto velas suficientes para que la cantante quede en buena posición.