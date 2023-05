‘Tattoo’ de Loreen te suena de algo: ¿se ha inspirado en este clásico dance para Eurovisión?

¡No queda nada para que se celebra la final de Eurovisión 2023! Liverpool ha acogido este año el mayor espectáculo musical televisivo, tirando la casa por la ventana y apostando por un increíble escenario.

Durante estos días previos, la emoción y los nervios se palpan en el ambiente: los artistas están últimando los detalles de sus actuaciones para dejar a Europa sin palabras. Con las semifinales a la vuelta de la esquina y los ensayos con presencia de prensa, las casas de apuestas ya tienen favorita. Se trata, nada más y nada menos, que de Loreen. La sueca viene dispuesta a llevarse de nuevo el micrófono de cristal con su canción Tattoo. Cabe recordar que en 2012 ya se alzó con la victoria gracias a su espectacular Euphoria.

Loreen este año viene con una producción impecable, una canción de lo más potente y una puesta en escena espectacular. Vamos, que los elementos están ahí.

Tattoo de Loreen, muy parecido a Flying Free

Ahora, algunos usuarios de internet se han fijado que Tattoo de Loreen tiene una base muy parecia —pero que muy parecida— a un clásico millennial. Hablamos, nada más y nada menos que de Flying Free de Pont Aeri.

La canción, que se lanzó en 1999, fue todo un himno para toda una generación. ¿Cuántas personas lo dieron todo en las discotecas al ritmo de estos acordes?

En ambas canciones podemos escuchar en bucle unas notas sonando todo el rato y suenan bastante parecidas. Os dejamos aquí los dos audios para que saques tus propias conclusiones.

Loreen - Tattoo | Sweden | Official Music Video | Eurovision 2023

Pont Aeri - Flying Free

De este modo, algunos usuarios en Twitter han comentado lo siguiente.

"Vamos a seguir evitando el tema de que la Loreen ha copiado el comienzo de Tattoo de Flying free de pont aeri"

"Estaba escuchando las canciones de #Eurovision2023 y, al llegar a la de Suecia 🇸🇪, me fijo en que es la canción Flying Free, de Pont Aeri (mítica canción de los 2000) mezclada con The Winner Takes It All de ABBA"

"Loreen debería estar ya descalificada por ese plagio descarado que es "Tattoo", calcando partes exactas de "Flying free (Pont Aeri)" y "V Plenu (Mika Newton)", y de aquí no me bajo. NO ME BAJO"

Puede que simplemente haya sido una coincidencia. El propio Ed Sheera, tras salir absuelto de un presunto plagio de ‘Let's get it on’ de Marvin Gaye dijo lo siguiente: "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60.000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles"