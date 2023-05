Blink-182 sorprende al versionar una canción de Taylor Swift en uno de sus conciertos

Blink-182, una de las bandas iconos del pop-punk californiano de los 90, se encuentran actualmente inmersos en una gira mundial, en la que tocan como su formación original con el guitarrista Tom DeLonge, el bajista Mark Hoppus y el baterista Travis Barker.

Actualmente, el trío se encuentra dando un extenso tour por Norteamérica, el cual ha estado lleno de sorpresas. Unos shows donde la banda deleita a sus fans con sus grandes éxitos y a su vez presentan nueva música.

Durante el concierto en Little Caesars Arena en Detroit, el 9 de mayo, la banda estadounidense hizo una versión inesperada de un éxito de Taylor Swift. Se trata de We Are Never Ever Getting Back Together, tema que la artista lanzó en 2012 dentro de su disco Red. El grupo sorprendió a sus seguidores con este cover de la cantante, que actualmente se encuentra en su gira de estadios The Eras Tour.

Mark Hoppus cantando 'We Are Never Ever Getting Back Together' de Taylor Swift en la parte final de 'Dammit' durante el show de ayer de blink-182 en Detroit



📹: u/burritodude17 pic.twitter.com/AUahZq4MQ6 — blink-182 Paraguay (@blink182py) May 10, 2023

Parece que Hoppus es un gran admirador de la música de Swift, pues ya anteriormente, en 2021, recurrió a Twitter para recomendar su canción Look What You Made Me Do.

Si bien el grupo se vio obligado a posponer las primeras fechas de su gira latinoamericana debido a la lesión en el dedo de Travis Barker, Blink-182 está listo para continuar con sus espectáculos por América del Norte a lo largo de julio. Posteriormente, se embarcarán en una gira por la UE y el Reino Unido, que irá seguida de espectáculos en Australia, Nueva Zelanda, México y América del Sur.

blink-182 - All The Small Things (Official Music Video)

En octubre, DeLonge confirmaba que regresaba a Blink-182 después de dejar el grupo, por segunda vez en 2015. Desde entonces, la formación clásica de Blink-182 lanzó el sencillo de regreso, Edging, que sigue a su último LP, Nine, lanzado en 2019. En aquellos momentos, también aprovecharon para anunciar su gira mundial, además de confirmar que se encontraban preparando un nuevo álbum. Se trata de un disco en el que el grupo lleva un tiempo trabajando y que aún no tiene fijada una fecha de lanzamiento, pero lo que Barker si ha revelado ya es que el disco contará con una continuación de las canciones favoritas de sus seguidores: Anthem y Anthem Pt. 2. De hecho, a finales de año pasado, Travis compartió imágenes de Anthem Pt.3.

"Este es el mejor álbum que hemos hecho", escribía DeLonge en Instagram, donde también agregó: "Abróchate el cinturón. Personalmente, estoy alucinando y muy orgulloso de lo que hemos creado juntos".

BLINK 182 en una imagen de archivo. / Mick Hutson/Redferns

El mes pasado, el trío materializó su regreso en vivo con una actuación de última hora en Coachella 2023, en el primer fin de semana del festival. Al fin de semana siguiente regresaron y ofrecieron el concierto final de la última jornada del macroevento californiano, el pasado 23 de abril, para sustituir al rapero Frank Ocean, que se tuvo que retirar del cartel por cuestiones médicas tras sufrir una grave lesión en la pierna.