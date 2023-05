Anuel AA le dedica una foto a Feid y desvincula a J Balvin de todo su culebrón con Karol G

Hubo un tiempo en el que Karol G y Anuel AA estaban enamorados y con planes de boda. Pero todo se torció y ahora protagonizan uno de los culebrones con más salseo de la industria. Se dedican canciones el uno al otro y sus parejas actuales se meten por medio y eso que su historia acabó en 2021.

Parece que su última canción se la ha dedicado a su ex y así lo ha expresado en redes sociales. Pero también ha tenido un guiño a Feid, el colombiano con el que parece que esté ahora, aunque no lo hayan hecho oficial públicamente.

El caso es que, durante uno de sus últimos conciertos, Anuel se dejó atrapar por la pancarta de uno de sus seguidores que llamaba la atención por su color amarillo fosforito y por el mensaje que llevaba escrito: “Fuck Ferxxo”.

Anuel no se lo pensó dos veces y se sacó una foto con la pancarta que subió a sus redes con un mensajito que ha armado mucho revuelo: “Y esta se la dedicó a tu novio bb", junto a una ristra de corazones verdes que es el color que identifica a Feid.

Y claro, los comentarios no se han hecho esperar. Algunos le apoyan y dicen que, si Karol G ha facturado sacando temas sobre él, puede ser recíproco. Otros, que no entienden que no logre olvidarse de la colombiana. Lo que está claro es que no deja a nadie indiferente.

Desvinculando a J Balvin

Parece que el que no lleva muy bien este cruce de mensajes es J Balvin con el que Anuel ha sacado el tema y le ha debido pedir que haga una aclaración.

“Óiganme pues... JOSE, Balvin, el Brother no sabía que yo iba a taguear a Karol, ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el vídeo conmigo y escuchó la canción", escribía Anuel en sus stories.

"Ustedes saben cómo es Balvin con este tipo de cosas y más con personas que él considera y ama como su familia. Él no sabía nada, es que ni yo sabía que iba a taguear a la reina hasta que llegó el momento de escribir el caption, que me salió del corazón jaja", terminaba diciendo.