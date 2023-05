Anuel AA cambia la letra de ‘Mas Rica Que Ayer’ para mencionar a Feid y tirarle una pullita a Karol G

Idas y venidas. Directas e indirectas. Menciones por aquí y menciones por allá. Así podríamos definir los últimos conciertos de Anuel AA con los que ha conseguido revolucionar a todos sus fans, ¡y es que no es para menos!. Desde que lanzó Más Rica Que Ayer, una canción de sonidos urbanos cargada de mensajes ocultos que no pasaron desapercibidos, el artista ha estado en el punto de mira y se ha analizado con lupa cada verso. ¿Es una indrecta a su ex Karol G?

El puertorriqueño desde entonces no ha dejado de alimentar los rumores. Al verso de "Tú no eres Shakira ni yo Piqué", se le unía más tarde: "Los hombres no lloran, los hombres facturas", sin embargo la cosa no ha quedado ahí y en su último concierto la ha vuelto a liar.

En el concierto que ha dado este mismo domingo, ha dado un nuevo paso y ha cambiado la letra de Más Rica Que Ayer: ¿Qué ha hecho? Pues en el verso original que dice: "¿Será que el novio la dejó?", el artista le daba un giro y decía: "¿Será que Feid la dejó?". Unas palabras que rápidamente recibían los gritos del público.

Anuel cambia letra de su canción y menciona a Feid en su último concierto “Será que Feid la dejó” en relación a Karol pic.twitter.com/mCEOk5fT0G — carloxx iván (@itscarlosivan) April 30, 2023

No es la primera vez

Apenas hace un mes se hacía viral en redes un vídeo en el que se veía a Feid y Karol G en el aeropuerto de Medellín. Como cualquier rumor, este no tardaba en correr como la espuma y conseguía así avivar los rumores de una posible relación entre ambos artistas. Algo que parece que a Anuel AA no le hacía mucha gracia.

La forma de responderle a sus últimas polémicas, aunque de forma sutil era sacando Mi exxx, un tema de Wisin al que se unía el puertorriqueño y que habla de ua reconciliación entre ex, dándole una nueva oportunidad al amor y un voto de confianza a esa persona con la que compartiste una parte de tu vida.