Beyoncé ofrece su primer concierto del Renaissance World Tour y nace el meme en España: ¿es Ana Mena?

Hace tan solo unas horas éramos testigos del primer concierto comprendido dentro del Renaissance World Tour, una gira internacional que, en palabras de la Revista Forbes, puede convertirse en la más exitosa de todos los tiempos con una recaudación estimada de 2.000 millones de dólares.

Beyoncé pisaba el suelo del Friends Arena en Estocolmo realizando la primera parada en nuestro continente para ofrecer un show solo a la altura de lo que ella sabe realizar: un inmenso cuerpo de baile, una decena de cambios de vestuario y una puesta en escena excelente con, entre otras, cosas, un caballo gigante que se llevó toda la atención.

Beyoncé repite este 11 de mayo ante el público sueco, pasando en sus próximas fechas por Bélgica, Francia, Reino Unido, España o Los Países Bajos. A nuestro país, de hecho, llegará el próximo 8 de junio para colgar el cartel de entradas agotadas en el Estadio Olímpico Lluís Companys y ofrecer un repertorio de 36 canciones para 55.000 personas.

¿Es Ana Mena?

Un mes nos separa de poderla ver en la ciudad condal pero lo cierto es que las redes sociales han ardido en las últimas horas comentando cada detalle del concierto, convirtiéndose en trending topic en nuestro país no solo por sus canciones y estética, sino por un gran parecido (ya convertido en meme) con nuestra italo-malagueña favorita: Ana Mena.

Y es que la de Estepona también formaba parte de las tendencias de Twitter España precisamente por el concierto de Beyoncé, pudiéndose leer cientos de publicaciones que relacionaban a las dos cantantes por su parecido sobre los escenarios.

Que gracia el hecho de que ahora Beyoncé sea Ana Mena porque eso significa que Beyoncé también es Merche — rafaé (@rechiputa) May 11, 2023

entre el pelo y los micrófonos… ES LA MADRE DE ANA MENA https://t.co/PAdq3DirXo pic.twitter.com/L6MR3prRZW — Josemi Formigo (@josemiformigo) May 10, 2023

es ana mena haciendo de beyoncé o beyoncé haciendo de ana mena? pic.twitter.com/Se1G4uGVVp — tattoo ¥ (@peit1ne) May 10, 2023

"¿Es Ana Mena haciendo de Beyoncé o Beyoncé haciendo de Ana Mena?", "No sabía que Ana Mena llenase escenarios tan grandes" o "Are you Ana Mena performing Un clásico??" son algunos de los tuits que hemos podido leer en las últimas horas. Unos tuits donde otros parecidos han salido a relucir a menor escala, como con la cantante Bad Gyal.

Sea como fuere, lo cierto es que Beyoncé ha vuelto por la puerta grande después de seis años sin pisar los escenarios. Europa, España y todo el mundo se prepara para un espectáculo en mayúsculas. ¿Podremos ver a Ana Mena entre los asistentes al concierto de Barcelona? Queen B (y nosotros) la esperamos.