Hens anuncia su gira más esperada: ‘No me odio tanto tour’

Hens no puede hacer muchos planes ni para este año ni para el que viene. Después de haber publicado su segundo álbum, No Me Odio Tanto, hace apenas un mes; el segoviano ha anunciado las fechas de los conciertos con los que recorrerá prácticamente toda la geografía española.

No Me Odio Tanto Tour empezará a finales del próximo mes de octubre en Burgos y acabará a finales de abril de 2024 en Donosti. Las entradas estarán disponibles esta misma tarde, 11 de mayo, a partir de las 20h.

mañana a las 20:00 entradas a la venta ⭐️ pic.twitter.com/RirmZANgiE — henssss (@hensss_) May 10, 2023

El único concierto que ya se sabía desde hace unos meses es el que dará en la capital, concretamente en el Wizink Center de Madrid el día 23 de febrero de 2024. Todo un sueño para el artista, que se subirá por primera vez al escenario del tan conocido recinto madrileño. "Estoy emocionado. Es algo súper épico", nos contaba en una entrevista.

Hens, deseando subirse a los escenarios

Hace poco nos contó en una entrevista para LOS40 que lo que más le gusta es tocar en directo así que el cantante debe estar muy feliz ahora mismo, con tantos conciertos por delante. Y es que, aunque la gira de presentación del álbum empiece en octubre, Hens también tiene más de una cita durante el verano por algunos de los festivales que protagonizan esta época del año. Además, aunque el cantante ha anunciado cerca de veinte conciertos, Hens ha confirmado que aún quedan más fechas por descubrir.

Sus ganas de tocar en directo es algo que el de Segovia demostró con el lanzamiento de No Me Odio Tanto. En lugar de únicamente publicar el disco, el cantante hizo cuatro conciertos los días previos para presentar sus nuevas canciones ante sus fans. Además, los shows fueron en cuatro ciudades diferentes de España durante cuatro días seguidos, así que tanto Hens como todo su equipo hicieron un gran esfuerzo que deja muy claro lo mucho que disfrutan sobre los escenarios.

Estas son todas las fechas del No Me Odio Tanto Tour:

Burgos — 27 de octubre de 2023

Santander — 28 de octubre de 2023

Santiago — 11 de noviembre de 2023

Valencia — 1 de diciembre de 2023

Barcelona — 2 de diciembre de 2023

Logroño — 15 de diciembre de 2023

Bilbao — 16 de diciembre de 2023

Sevilla — 27 de enero de 2024

Pamplona — 9 de febrero de 2024

Zaragoza — 10 de febrero de 2024

Madrid — 23 de febrero de 2024

Granada — 15 de marzo de 2024

Málaga — 16 de marzo de 2024

Murcia — 22 de marzo de 2024

Alicante — 23 de marzo de 2024

León — 5 de abril de 2024

Vitoria — 10 de abril de 2024

Donosti — 20 de abril de 2024

Y tú, ¿en qué ciudad irás a ver a Hens en directo?