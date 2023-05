Myke Towers y J Balvin no entienden tal ataque de ‘Celos’ en su nueva colaboración: ¡Mira el vídeo!

"No sé por qué te celo si tú no eres na’ mío", se preguntan Myke Towers y J Balvin en su nueva colaboración, Celos. De esta forma, los dos artistas ponen encima de la mesa un sentimiento que parecía olvidado en pleno siglo XXI, fruto de la inseguridad y la falta de comunicación.

En esta canción, colombiano y puertorriqueño hablan de su relación secreta con una mujer, la cual no tiene etiquetas de ningún tipo, por lo que cada uno puede hacer lo que quiera con quien quiera. Sin embargo, los celos se apoderan de los cantantes, cuando se imaginan a la chica con una tercera persona. "Si estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino", versa el tema.

Con tonos oscuros y matices fríos que encajan con la sensación nítida y gélida de Nueva York, Towers y Balvin se entregan confiadamente a su poderoso juego de palabras mientras interpretan sus versos, alimentándose mutuamente de sus energías.

El tema, que viene acompañado de un videoclip dirigido por Andy Hynes y producido por Anca Productions, está incluido en La vida es una, el reciente álbum de estudio de Myke Towers. Celos es tan solo una de las cinco colaboraciones que componen este disco.

Por parte de J Balvin, se trata del tercer featuring que lanza este año. Poco a poco y manteniendo un perfil bajo desde hace más de un año —apenas está activo en redes sociales o hace promoción de sus últimos lanzamientos—, el de Medellín está reintroduciéndose de nuevo a la escena musical de la mano de otros artistas: Uno Dos Tres Remix con Kap G y Rollercoaster junto a Burna Boy. Su último disco, Jose, data de 2021. ¿Veremos un nuevo disco de J Balvin este 2023?