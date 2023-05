Carmen Lomana desvela que ha sido operada de urgencia por un tumor en las parótidas

“Saliendo para @antena3com 📺 a las 12 estaré en @espejopublico Os daré una noticia”. Estas palabras el jueves por la mañana nos anunciaban que Carmen Lomana iba a explicar por qué se había ausentado de Espejo Público la semana anterior, dejando aparcado su labor como colaboradora.

Y efectivamente, dio una noticia que nos dejó a todos impactados. La semana pasada fue intervenida de urgencia tras diagnosticarle un tumor en las parótidas.

“Lo noté este verano y no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme. Las mujeres nos tocamos más esta zona a veces. Hace menos de un mes, a una amiga le dije: Mira qué bulto me ha salido. Y me dijo: Tú estás loca, inmediatamente al médico”, contaba.

Le hicieron una resonancia, una punción y le dijeron que tenía un tumor muy grave. “Si no te lo cogemos a tiempo, haces metástasis por el cerebro”, contaba. Una noticia, que como no podía ser de otra manera, la asustó.

Miedo racional

“Los días que venía aquí antes de operarme, estaba un poco asustada, pero como yo soy muy optimista, decía, no, esto no va a pasar. Pero quiero, de verdad, desde aquí, hacer un llamamiento”, decía para concienciar de que, en el momento que alguien note algo raro en su cuerpo acuda al médico de inmediato porque no tiene que ser algo grande. En su caso, el tumor creció hacia dentro.

“Doy gracias a Dios y a los médicos”, aseguraba. “Otro de los problemas de esto es que, al tener tantos nervios por aquí, me podía haber quedado con la cara completamente torcida”, expresaba.

Aseguraba que estaba animada porque es de las que piensan que, en la vida, todo es actitud. Pero hubo un momento en el que se rompió, cuando fueron a buscarla para entrar a quirófano. “Empecé a llorar de angustia, de miedo, de pensar que a lo mejor no salía, con una anestesia general y todo esto que era muy alarmista. Me habían hecho ya una punción, no daban células malignas, pero luego han sacado una pelota dentro”, contaba.

Aunque todavía no le han dado los resultados de la biopsia, los médicos, tras observar lo que habían extraído, le dijeron que al 90% pensaban que no era maligno. “Lo importante de ir a tiempo”, insistía.

Pero parece que todo va a quedar en un susto y que hay Carmen Lomana para rato. Y nos alegramos.