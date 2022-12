Cachondeo desatado con el tuit de la final del mundial de Carmen Lomana: “Embalé es un fenómeno”

Twitter tiene una historia de mensajes históricos que podríamos definir como meteduras de pata históricas a las que este pasado 18 de diciembre de 2022, día de la final del Mundial Catar 2022, tenemos que sumar el que ya es el tuit de la final del mundial Catar 2022. Su autora: la futbolera Carmen Lomana.

Porque cuando todo parecía decidido para Argentina en los primeros 90 minutos apareció Mbappé para igualar a 2 y en su análisis, la celeb dejó claro que este chico tiene algo especial. Aunque el autocorrector (el mental o el del smartphone) le jugó una mala pasada.

"Embale es un fenómeno" tuiteó tras el doblete del 10 francés. Conociendo cómo es la red social, no teníamos ninguna duda de que el cachondeo iba a estar asegurado desde el primer minuto. Y las respuestas no se hicieron esperar.

"Embalé, Precinté y Mvasé" lideraron los memes en Twitter de la revolución francesa en ese tramo de la final del partido. Pero la cosa se ha prolongado durante horas y horas hasta convertir a Embale en tendencia.

"Mejor que nesi", "Lomana, compra la licencia, que pareces el PES 5", "Hay otro que es muy bueno aunque hiciera el penalti, Derrapé" o "Endevé como a jugao" fueron algunas de las mejores respuestas en texto. Porque si buscamos los mejores memes el cachondeo fue total e incluyó, como no podía ser de otra forma, a Tomás Roncero.

Lo mejor de todo, a parte de las risas, obviamente, fue que la propia protagonista del error se lo tomó con humor. "Me tenéis atacada de la risa con vuestros comentarios. Embale es porque entro embalado como un rayo metiendo dos goles en un momento. Fue divertido llamarle así. Lo de hoy con “Embalé” me recuerda los buenos tiempos de twitter, que nos reíamos a morir por cualquier idiotez.lo he pasado bomba! Y por si no sabéis me dieron un premio a la mejor twittear por votación popular en el cine Callao. Eran tiempos geniales" escribió en su perfil oficial.