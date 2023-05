Al nuevo expulsado de ‘Supervivientes’ le queda una buena papeleta que resolver a su regreso a España

Sabíamos que esta semana, un hombre sería el expulsado de Supervivientes. Asraf Beno se salvó el pasado martes y la cosa quedaba entre Ginés Corregüela, Manuel Cortés y Jonan Wiergo. El primer nombre que pronunciaba Jorge Javier Vázquez como salvado era el del influencer.

“Los espectadores han decidido que sigua en el concurso: Jonan”, decía el presentador. Asraf era el primer en levantarse para ir a abrazarle de la alegría que le daba la noticia.

“Estaba como un poquito neutro porque no sabía muy bien por dónde iban los tiros, pero ahora me reanimo yo”, decía Jonan. “A ver si ahora te pasa como a Lázaro, levántate y anda, le pedía Jorge Javier. “Sí, ya estoy curada de mi culo”, se excusaba él.

Nuevo expulsado

Manuel y Ginés se batían en duelo y ganaba el hijo de Raquel Bollo que se convertía en el siguiente concursante salvado de la noche. No tardaba en fundirse en un abrazo con su hermana y rompía a llorar una vez liberada la tensión.

“No tengo palabras, me hubiera gustado quedarme, pero a la par tenía ganas de ir a España y solucionar mi papeleta y nada, que muy contento y dar las gracias a Supervivientes y todo el equipazo que hay detrás que también se lo merece”, decía tras conocer la decisión del público.

Ya solo le quedaba repartir la ventaja y el lastre. “La ventaja se la voy a dar a una persona que se merece estar en la final por su esfuerzo, Raquel”, explicaba. El lastre era para Asraf, “porque es la persona con la que menos he conectado dentro del programa”.

Antes de irse le daba un dátil a Bosco que había guardado para compartirlo llegado el caso. Y ya sí, salía de la palapa.

Frente a la realidad

Poco después, Jorge Javier hablaba con él y se le veía afectado y consciente de lo que le espera a su vuelta. El programa le ponía un resumen de todo lo que había pasado en los platós con la gente de su entorno mientras él estaba concursando. “Cuando yo llegue allí a España ya veremos lo que pasa”, decía con prudencia y reacio a pronunciarse sin ver las imágenes tranquilamente.

Reconocía que estaba enamorado de Yaiza ahora mismo, “le pese a quien le pese”. Sin embargo, no la elegía ella para conectar con ella. Jorge Javier le ofrecía hablar con Yaiza o su hija Miriam y elegía a su niña.

“Me estás poniendo en un compromiso muy grande, entre la espada y la pared porque las dos tienen su versión”, decía. Pero finalmente elegía a su hija. “Con Yaiza hablaré cuando llegue y ahora mismo prefiero hablar con mi hija”, decía finalmente.

Conexión con Miriam

“El concurso que has hecho, a priori, para mí eras un finalista. Sabes que yo vine aquí a defenderte aun sabiendo tus cosas. No has llegado a ser finalista porque se han demostrado muchas injusticias y sabes perfectamente que cuando fuimos mamá y yo a verte, nos dejaste como un trapo veinticuatro horas después. Mamá si se ha sentado en un plató, tú sabes que ella no va a ningún lado, imagínate la situación que hemos vivido aquí”, le explicaba a su padre.

“Creo que la persona que tienes al lado, para mí, mi opinión, no es la correcta y no te va a hacer feliz. Yo he apoyado que dejes a mamá y mamá a ti, porque la relación no era sana, pero no apoyo que hayas estado diez años engañando a mamá y a una familia. Independientemente de que te haya estado apoyando en el concurso y ojalá hubieras llegado a la final, pero creo que en muchas ocasiones no has estado acertado como concursante. En algunos aspectos me has defraudado”, le decía tranquilamente.

“Espero que sepas quién es tu felicidad y qué nombre tiene tu felicidad y sepas darle prioridad a quien la tiene y creo que a día de hoy son tus hijas que, a lo hecho pecho, solo queda mirar para adelante y espero que tú lo hagas”, le decía.

Ginés insistía en que ella también tenía que respetar sus decisiones. “Yo apoyo que estés con quien quieras, pero ella no es tu felicidad y lo vas a ver cuando vengas. Y si quieres estar con ella, es tu libertad. Eso para mí no es tu felicidad, pero la decides tú, nadie más. Yo sé que mamá está feliz, me alegro por su felicidad y espero que tú lo seas”.

Y hasta ahí todo, de momento. Está claro que va a tener una vuelta complicada.