Raquel Arias elige al peor superviviente y al más traidor de esta edición y se lía una buena

No hay semana en la que no haya alguna mega bronca en Supervivientes y Raquel Arias ha propiciado una durante una de las pruebas que han disputado este martes en Tierra de nadie.

Estrenaba En honor a la verdad, una prueba en la que se pone a prueba la sinceridad de los concursantes. A ella le tocaba ser la primera como líder del grupo. Tenía que ir repartiendo calificativos entre sus compañeros.

Entre otras cosas, tenía que señalar cuál de todos ellos sería capaz de traicionar a los suyos, quién es el más cochino o quién es el peor superviviente. El resto también tenían que responder y si su respuesta coincidía con la de Raquel, acumularían dos tequeños de recompensa.

La cosa ha saltado por los aires cuando ha señalado a Adara como la peor superviviente. "No es que considere que no sea superviviente, es que aquí, hay muchas tareas que hacer para poder seguir en el día a día, pescar, ir a por leña, hacer fuego…Aquí hay gente que va a su bola, pero sabe las tareas que tiene que hacer. Desde la unificación a la que no he visto hacer esas tareas es Adara", justificaba su elección.

Mega bronca

"¡Qué poca vergüenza tienes!", reaccionaba Adara. "Bueno, bueno, no hace falta faltar el respeto a nadie", interrumpía Jaime Nava. Y Adara no pasaba sus palabras por alto.

"Yo no estoy faltando el respeto a nadie así que no te columpies”, le decía Adara que le echó en cara que era un sobreactuado y le aseguró que, para ella, la elección de Arias era de tener poca vergüenza.

Jaime no dudaba en llamarla reina de los realities. “Me lo vas a decir tú que quieres ser actor, sobreactuado”, se defendía Adara de sus acusaciones. “Soy actor”, aseguraba él. “Claro que eres actor, pero hijo, lo haces tan mal, practica un poquito”, aseguraba su contrincante.

“Que digas tú sobreactuado a los demás, que es lo único que haces, venga”, le respondía Jaime. “Afortunadamente, te llevo sin ver todo el concurso”, admitía Adara.

Y seguidamente le recordaba a Raquel que ella había estado cocinando todos los días desde la unificación. “Una cosa es cocinar y otra cosa es hacer las tareas de supervivencia: ir a pescar, quitar las tripas de los peces, prepararlos…”, argumentaba Raquel.

Y Adara exponía que tiene callos en las manos de pelar cocos. “Si de aquí a que yo me vaya me lo van a decir todos los días, que soy una mala superviviente, me van a decir de todo, así que, qué más da, que digan lo que quieran. Mientras tanto, seguiré haciendo el imbécil y haciendo mis tareas”, concluía Adara.

"Aquí cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer y sentirse bien consigo mismo, que cada uno hacéis vuestro concurso", le recordaba Laura Madrueño. Los adaristas no tardaban en reaccionar y poner de vuelta y media a Jaime.

Nuevo enfrentamiento

No iba a ser el único enfrentamiento que iban a tener en este juego. Otro momento de tensión llegaba cuando señalaba al que ella creía que podría traicionar a sus compañeros. “Es de las personas con la que más he estado discutiendo, intenta sacar, a veces, cosas de contexto para que haya mal rollo en el grupo, entonces, el nombre que he puesto ha sido Asraf”, explicaba.

“¡¿Cómo?!”, reaccionaba el aludido, “¿pero tú has entendido bien la pregunta, Raquel?”. Su amiga Adara también saltaba: “Raquel, ¿puedes dejar de salvarle el culo a tus amigos? ¿Puedes dejar de ser tan bienqueda? Ya cansa, hija. Da vergüenza ajena esto”.

“Yo no traicionaría a alguien en mi vida. Yo no te veo clara, Raquel. Estoy flipando”, terminaba expresando Asraf que no entendía la situación.

Ahí acababa el juego. La audiencia tenía que votar si consideraban a Raquel sincera o no en sus respuestas. El 92% votó que no había sido sincera.