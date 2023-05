Por segunda semana consecutiva, la expulsión de ‘Supervivientes’ es cosa de hombres

Después de la expulsión de Ginés Corregüela, tocaba nominar de nuevo porque la rueda de Supervivientes no para. En esta ocasión, Manuel Cortés era el inmune tras ganar la prueba de líder. Esta semana, respira tranquilo.

Adara Molinero y Jonan Wiergo coincidían en su voto para Jaime Nava. Tras las discusiones que ha tenido ella con él esta semana no nos extrañaba su nominación.

“Ha estado habiendo muchísimos roces y lo que me parece personal ya se lo he dicho antes, no me hace falta repetirlo”, aseguraba. Ambos creen que se puede mejorar la situación, pero habrá que ver.

Primeras risas

Aquí llegó uno de los momentos divertidos de este momento cuando Jorge Javier les recordó una conversación que habían tenido en Playa Pelícano en la que Adra confesaba que podría probar una relación con una chica y que, una que le atraía era Sandra Barneda, aunque tampoco le haría ascos a Alba Carrillo, Madame de Rosa o Dulceida. “Es que tengo un gusto exquisito”, aseguraba.

Jorge Javier le ha dejado caer que iba a ver a Sandra este fin de semana y le ha preguntado si quería que le diera un mensaje de su parte. "Que a lo mejor podemos tener una cita, tomar un café y yo soy el dulce", le decía Adara.

Y cuando el presentador le preguntaba qué tipo de dulce sería, tanto ella como Jonan lo tuvieron claro: “Chocolate blanco seguro. Muy apetecible”.

Cantando por Isabel Pantoja

Su amigo Asraf, sin embargo, le daba su voto a Raquel Arias. “Llevo unas semanas viendo una actitud que no me gusta nada. No la veo clara y el otro día con el juego de la verdad lo remató”, dio como explicación.

Y ahí llegó uno de los momentos más divertidos cuando su compañero en la palapa para nominar, Bosco, confesó no saber quién era Isabel Pantoja y a Asraf le tocaba cantar alguna de sus canciones para ver si la reconocía. No hubo manera.

Bosco le daba su voto a él. “Te iba a dar una tregua porque creo que aportas mucho al grupo, pero lo de Artùr no me ha gustado”, aseguraba en relación a que le había dejado sin cocido en la prueba de recompensa.

Bosco recibía el voto de Alma Bollo que aseguraba que “es una persona importante aquí. Me llevo super bien con él, ya sabéis cómo es, pero creo que después de dos meses y medio aquí, está bien que salga nominado porque todos hemos salido. A ver si esto le sirve de empujón y empieza a mojarse porque no se moja ni para atrás”.

Jaime le daba su voto, como era de esperar, a Adara, “por mi enfrentamiento con ella esta semana. Llevamos ya como tres o cuatro. El enfrentamiento de esta semana ha sido fuerte. A mí me desgasta mucho el tema de las disputas, hay disputas por todo, a mí esto no me gusta. No sé si algún día me entenderé con ella, pero mi voto esta semana va para ella”.

Los dos votos que quedaban iban para Jonan. “Después de la movida de hoy me gustaría nominar a Asraf. Pero he pensado que él hace cosas por la supervivencia. Hay gente que no las hace así que voy a nominar a Jonan. Prefiero a la gente que hace algo por la supervivencia”, aseguraba Artùr Dainese.

“No tengo nada en contra de él, pero es el que más rato pasa tumbado sin hacer las tareas”, añadía Raquel Arias.

Nuevos nominados

Por tanto, los nominados del grupo eran, finalmente, Jonan y Jaime. Y había empate entre Adara, Asraf, Bosco y Raquel. Manuel, como líder, tenía la última palabra y decidió dejar nominado a Bosco.

“Por mucho que me duela, porque le aprecio, elijo a Bosco porque es el único que no ha salido nominado. Como líder nomino a Artùr”, resolvía así su papeleta.

De tal manera que, una semana más, nos volvemos a encontrar con cuatro hombres nominados: Jaime, Artùr, Jonan y Bosco. Por una semana, Asraf se libra.

Ahora sí, habrá sorpresa el martes en la ceremonia de salvación.