Risto Mejide confesó el fatal consejo que le dio a un compañero sobre ‘La casa de papel’

Risto Mejide se dio a conocer para el gran público como jurado de Operación Triunfo. Su criterio era temido y respetado casi a partes iguales en cada gala. Desde entonces, hemos ido viendo cómo crecía como coach en todo tipo de talents. Y también su transformación que ha conseguido que sea menos odiado que en aquellos tiempos.

El caso es que este jueves se ha convertido en uno de los hermanos del programa de Dani Martínez en Movistar + junto a Niña Pastori y Antonio Lobato. En una de las preguntas de las que van con pulsador, fue el único que reconoció que había dado un mal consejo en una ocasión. Y esta vez no tenía que ver con Pablo López.

“Fue una noche, de marcha por aquí, por Madrid, que, de repente, nos juntamos varias personas de la tele de diferentes cadenas y no sé qué y nos dieron las tantas en un karaoke. Yo a los karaokes tengo que entrar, así como de incógnito porque pasan cosas. El chico que no subió a cantar y yo, o sea, los dos que no subimos a cantar, estábamos charlando muy animadamente después de muchas horas”, empezó contando para meternos en contexto.

El fatal consejo

“Y me cuenta: ‘Yo ahora estoy en El Tiempo, en La Sexta, pero me han ofrecido una cosa que, igual, dejo mi trabajo y me tiro de cabeza a eso’. Y le digo: ‘Tío, ¿estás seguro? Tienes un trabajo y al fin y al cabo la tele es muy difícil y hoy estás y mañana no, espérate’. Y él era como: No, creo que lo voy a dejar y que me voy a dedicar a esto’”, contaba sobre el dilema que tenía su compañero.

Y ahí es donde viene el consejo fatal que le dio: “‘No me quiero meter en tu vida, pero yo no lo haría’. Y era como: ‘¿Te cuento la idea?’. ‘Me da igual la idea’. Me dijo, ‘es una serie sobre un grupo de atracadores que van a atracar la Casa de la Moneda. Me han propuesto ser uno de los guionistas principales’. Y le digo: ‘Que eso no tiene ningún futuro’... La casa de papel”.

Una serie que rompió todo tipo de records en Netflix y que ha dado popularidad a todos los que participaron en ella. “Desde aquí le envío un beso fuerte a Javi Gómez Santander, uno de los grandes guionistas de este país”.

Niña Pastori quería saber si, finalmente, había seguido su consejo o no. “No me hizo ni puto caso, por eso triunfó. Lo que hay que hacer, cuando yo doy un consejo, es no hacerme caso”, terminaba reconociendo Risto.

Todos conocemos la anécdota de @ristomejide con Pablo López, pero hay una anécdota aún peor 😅 Imagínate que le llegan a hacer caso en esta ocasión 🫣 #MartínezYHermanos pic.twitter.com/PR2OT5ftZm — #0 por Movistar Plus+ (@cero) May 11, 2023

Y así, entre risas, fueron surgiendo las anécdotas.