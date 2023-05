Así recuerda Ana Obregón a su hijo Aless Lequio en el tercer aniversario de su muerte

Son numerosas las ocasiones en las que Ana Obregón se acuerda de su hijo Aless Lequio, quien falleció de cáncer hace tres años, y lo comparte en sus redes sociales. Recientemente, la actriz compartía un lacrimógeno mensaje para su hijo para felicitarle en su cumpleaños y hoy 13 de mayo, ha vuelto a hacerlo en el tercer aniversario de su muerte. En esta ocasión hay matices que la hacen diferente a las además, ya que este año cuenta con un miembro más en la familia que le ayudará a sobrellevar este dolor.

Pese a la polémica generada en los últimos meses sobre su maternidad por gestación subrogada, Ana Obregón sigue plantándole cara a las críticas y mucho más en un día tan especial como hoy, en el que la actriz recuerda la muerte de su hijo Aless. Es por eso, que la bióloga no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar a su hijo y de paso gritar a los cuatro vientos el amor que siente por la pequeña Ana Sandra, que tal y como ha manifestado ella, le ha devuelto las ganas de vivir.

La actriz ha publicado en sus historias de Instagram una imagen del amanecer junto el mar de fondo, acompañado de unas palabras que lo decían todo: “Aless, tres años de tristes amaneceres sin ti”. Poco hay que añadir aquí, aunque no sería hasta poco después cuando Ana Obregón ha sorprendido compartiendo un vídeo con imágenes de Aless junto a ella y un texto de lo más emotivo. “Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que el puto cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad, solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tú”,ha comenzado escribiendo, demostrando que la pérdida le duele como el primer día.



“Sigo sin aceptar que no pueda abrazar al amor de mi vida. Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más me quería", ha seguido explicando con unas palabras de lo más desgarradoras. “¿Sabes una cosa, hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí: realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos. Pero nada, absolutamente nada, apacigua el inmenso dolor de tu ausencia", ha declarado.

Ana Obregón también ha hecho mención especial en este mensaje a su nieta, la pequeña que le ha devuelto la ilusión y las ganas de vivir. “Tu hija me mira con el mismo amor que tú, tiene tu olor, tu mirada y la daré el resto de mi vida el amor infinito que tengo dentro explotando de emoción”, ha terminado expresando, dejando claro el amor que siente por su pequeña y callando bocas a todos los que la han criticado.

¿Vuelta a España inminente?

Pese al duro momento que atraviesa, Ana Obregón se encontraría organizándolo todo para su regreso a España y al parecer y según Vanitatis ya tendría cerrado su próximo proyecto televisivo. Y es que, según esta cabecera, la actriz ya tendría concertada una entrevista con su amigo Bertín Osborne en su espacio de Telecinco para narrar en primera persona su maternidad, siendo esta la primera vez que la bióloga pisase un plató de televisión después de conocerse la noticia.