¿Quién ganará el Festival de Eurovisión 2023? Los expertos dan sus favoritos y no hay consenso

Llegó el gran día y todavía no hay una respuesta clara a la pregunta del millón. ¿Quién va a ganar Eurovisión 2023? Desde hace semanas, los medios de comunicación y las redes sociales han especulado sin parar acerca de este asunto, desgranando cada movimiento en las casas de apuestas para anticiparse y saber qué país - con su correspondiente artista y canción - tenía más posibilidades de hacerse con la victoria y alzarse con el Micrófono de Cristal en la 67ª edición del certamen de música más importante del mundo.

Suecia, con la candidatura compuesta por Loreen y Tattoo, ha sido la gran favorita prácticamente desde el principio. Es lo que tiene ser Loreen, que eres garantía de éxito aunque no lleves un tema como Euphoria. Sin embargo, la rompedora propuesta de Finlandia le está complicando las cosas a la sueca. También España con la impecable actuación de Blanca Paloma. Parece que las cosas no están tan claras como al principio de arrancar la carrera hacia Eurovisión, por eso hemos recurrido a los expertos para que nos aclaren un poco cómo están las cosas en Liverpool y, sobre todo, si hay posibilidades de que se obre el milagro con la reina de los pichones o si, por el contrario, está más que clara la victoria de Loreen en su regreso al escenario del Festival de la Canción.

¿Quién ganará? Estos son los favoritos de los que entienden del tema.

Luka (Eurovisión-Spain)

"Está abierto, no me atrevo a señalar a un único país. A priori, la victoria se la disputarán Loreen y Käärijä, salvo sorpresa de última hora o algún efecto Sobral que pudiera protagonizar Blanca Paloma, y sin olvidar a Ucrania. En Liverpool, Finlandia se está comportando como candidatura ganadora con Cha cha cha, un tema que arrasa entre el público, una candidatura muy bien construida sobre el escenario, que marca la diferencia, es disruptiva en lo musical y respira por sí misma. Y ello le llevará a arrastrar también muchos votos de los jurados".

Loreen - Tattoo (LIVE) | Sweden | First Semi-Final | Eurovision 2023

Laura Ortiz (El Euroté)

"Finlandia tiene todas las papeletas para ganar. Es una propuesta muy diferente y actual. La canción es muy pegadiza y la puesta en escena llama mucho la atención, te atrapa e hipnotiza. Además, el carisma del cantante durante la actuación hace que se eleve la candidatura. Tiene todos los ingredientes para arrasar en el televoto y conseguir un buen puesto en el jurado".

Juanma Fernández (Bluper)

"Va a ganar Loreen porque tiene el espectáculo más completo. Ella y su equipo han entendido lo que es Eurovisión y lo que han venido a hacer este año es una actualización de Euphoria. Saben que en su momento funcionó muy bien llevar un tema pegadizo con una puesta en escena sorprendente y ahora es exactamente lo mismo. Además cuenta con la ventaja de que la gente sabe quién es ella. Muchos hemos definido su show como el número musical que hace un ganador al año siguiente en el intermedio. En la semifinal parecía eso, parecía que no estaba compitiendo porque estaba a otro nivel. Por otro lado espero que España quede entre los siete primeros porque trae una de las mejores escenografías que hemos llevado nunca a Eurovisión".

Blanca Paloma - Eaea | Spain | Second Semi-Final | Eurovision 2023

Laura Pérez (Vertele)

"Todo indica que viviremos un intenso duelo nórdico entre Suecia y Finlandia por ganar el Micrófono de Cristal. Käärijä ha revolucionado Eurovisión con su Cha cha cha y se espera que arrase ante el público europeo, pero en estos momentos la corona apunta a Loreen, que lleva una propuesta imponente y se crece en los grandes momentos. Sería su segunda victoria en un festival en el que todavía suena el eco de Euphoria, y parece poco probable que Europa se pierda esta cita con la historia".

Käärijä - Cha Cha Cha (LIVE) | Finland | First Semi-Final | Eurovision 2023

Javi Herrero (EFE)

"No tengo muy claro quién va a ganar, sí sé que va a estar entre Suecia y Finlandia. Ahora mismo la candidatura más clara es Suecia. Ya no solo porque lleve desde su elección siendo la clara favorita, sino porque es la que tiene una candidatura más equilibrada entre los votos del jurado y el televoto. Aparentemente Finlandia podría decantar el voto popular, pero no con la misma fuerza que el del jurado profesional. Aun así creo que estamos abiertos a la sorpresa. Todo puede pasar en esta edición de Eurovisión".

Luis Fuster (Europa Press)

"Finlandia tiene muchas papeletas para llevarse el festival de Eurovisión este año. Käärijä trae una puesta en escena y una actuación divertidísima, y ha conseguido ser ese punto intermedio entre lo que se conoce como "camp" y el hit internacional. La televisión y todo el país están volcadas con el rapero, y considero que puede replicar ese fenómeno fan en Europa".

¿Y tú, qué opinas? ¿Estás de acuerdo con los expertos? ¿Qué país crees que va a ganar el Festival de Eurovisión 2023? ¡Se admiten apuestas!