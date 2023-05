Loreen lo vuelve a hacer: Suecia se proclama ganadora de Eurovisión 2023

No estaba del todo decidido, pero finalmente las casas de apuestas no se han equivocado. Suecia se ha llevado el gato al agua y ha ganado un año más el Festival de Eurovisión. La 67ª edición del certamen de música más importante del mundo tiene nuevo país vencedor y ha sido gracias a la candidatura compuesta por Loreen y la canción Tattoo.

Desde que se conociera a la representante y el tema elegido para competir en la gran final de Eurovisión de 2023, Suecia escaló posiciones rápidamente entre los favoritos que reflejaban las casas de apuestas, convirtiéndose en el país con una de las cuotas más altas, muy por encima de Ucrania, que hasta ese momento se mantenía la primera por todo lo que estaba pasando con la invasión rusa.

Finalmente, Suecia se ha convertido en el país campeón de esta edición del Festival. Ha estado muy reñido hasta el último minuto por las votaciones del público, siempre tan sorprendentes. Sin embargo, ha pasado así y se ha impuesto claramente a Finlandia - el otro gran favorito - Israel e Italia, que han ocupado las posiciones siguientes en la clasificación final tras sumar los puntos del jurado profesional y el televoto. En total, Suecia ha conseguido 583 puntos frente a los 526 de Finlandia.

¿Cómo ha quedado el Top 10 en Eurovisión 2023? Aquí tienes el listado completo con los diez primeros puestos de la clasificación:

Suecia | Loreen - Tattoo Finlandia | Käärijä - Cha Cha Cha Israel | Noa Kirel - Unicorn Italia | Marco Mengoni - Due Vite Noruega | Alessandra - Queen of Kings Ucrania | TVORCHI - Heart Of Steel Bélgica | Gustaph - Because Of Yo Estonia | Alika - Bridges Australia | Voyager- Promise República Checa | Vesna - My Sister's Crown

Suecia, país anfitrión de Eurovisión 2024

Como país ganador de Eurovisión 2023, Suecia tendrá el privilegio de organizar el año que viene la 68ª edición del festival. Todavía es pronto para saber qué ciudad será la anfitriona, pero recordemos que en anteriores ocasiones se repartió: un año se celebró en Malmö y otro en Estocolmo. ¿Repetirá alguna de estas dos ciudades o Suecia optará por otra localización? De lo que estamos seguros es de que Loreen tendrá un papel fundamental y volverá a ofrecer un gran show a toda la audiencia, esta vez como estrella invitada.

España va en el camino

No ha podido ser para España un año más, pero no pasa nada. Las cosas han cambiado después del Benidorm Fest. Chanel nos devolvió la esperanza el año pasado con su increíble actuación de SloMo y esa tercera posición que nos supo a victoria. Aunque Blanca Paloma se ha tenido que conformar con una 17ª posición, no hay duda de que su actuación, con ese poderío y quejío flamenco, ha mantenido intacta la ilusión del eurofandom gracias a esa propuesta tan única y que tiene tanto sabor a nuestro país.

Está claro que España va en el camino hacia la victoria en Eurovisión. No sabemos cuándo, pero de seguir así, con el Benidorm Fest fortaleciéndose en las ediciones venideras, seguro que llegará el momento que por fin, después de tantas décadas, volvamos a levantar el Micrófono de Cristal.