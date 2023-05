La ‘Supernova’ de Melendi: los logros de ‘Un violinista en el tejado’, el tema que samplea Saiko

"Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver", canta Saiko en el estribillo de su último hit Supernova. La canción se ha convertido en uno de los fenómenos del momento, siendo número 1 en las plataformas de streaming españolas.

Supernova se ha convertido en la canción viral del momento. Con una base electrónica, una melodía pegadiza y una letra que habla de desamor, Saiko ha conseguido tocar el corazón de los oyentes. Pero si hay un elemento de la canción que ha llamado la atención de sus seguidores es el sample de uno de los mayores hits de Melendi: Un violinista en mi tejado.

Quince años después de que el asturiano lanzase el tema para su disco Curiosa la cara de tu padre, el cuarto de su carrera. No nos extraña que Saiko haya escogido esta canción para rendirle un homenaje. Nacido a principios de los 2000's, Un violinista en el tejado formaría parte de la banda sonora de su infancia.

"Muchas gracias a Melendi por dejarme usar esta letra tan especial para mí. Gracias por ayudar a las nuevas generaciones como yo y sobre todo por apoyar e inspirar tanto", escribió el artista de Granada cuando lanzó Supernova.

Melendi no tardó en responder: "Me hace sentir muy orgulloso que artistas jóvenes con tanto talento se acuerden de mí y me traigan al presente. Gracias Saiko".

Pero, ¿cuáles son los logros de Un Violinista en el Tejado?

Supernova ahora está siendo un éxito en todos lados, pero Un Violinista en el tejado lo fue mucho antes. Sin ir más lejos, Melendi consiguió ser Número 1 de la lista de LOS40 el sábado 18 de octubre de 2008. Pero no solo eso, el asturiano estuvo sonando desde lo más alto de nuestro chart durante tres semanas consecutivas. ¡Toda una proeza!

Con un toque de rumba pop —muy presente en los primeros trabajos del artista— y una letra que toca el corazón, Un Violinista en el tejado es uno de los temas más exitosos de la carrera del cantante.

Quince años después, la canción suma 89 millones de reproducciones en plataformas como Spotify, siendo uno de los temas más escuchados de su perfil.

Una canción muy importante para Melendi

Un violinista en el tejado fue el primer single de Curiosa la cara de tu padre. Para este cuarto álbum de estudio, Melendi dio un giro de 180 grados a su imagen. El asturiano dejó atrás algunos temas que trataba en sus primeros discos y se deshizo de sus características rastas para dejarse crecer el pelo y lucir un alisado japonés.

Ahora, quince años después, el legado de esta canción sigue más vivo que nunca, llegando a nuevas generaciones.