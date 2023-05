Expulsado uno de los favoritos de 'MasterChef 11' por perder los papeles con Samantha

MasterChef 11 arrancó otra semana más en su nueva edición XL y, como suele ser habitual en esta nueva temporada, el lunes por la noche ya ha habido tensión y desencuentros. La diferencia es que esta vez se ha producido entre uno de los aspirantes y uno de los miembros del jurado. Al final, la salida de tono ha acabado costándole la expulsión a uno de los favoritos.

Puede que la responsable de esta despedida fuera la prueba elegida, una de las más costosas del concurso de La 1 de TVE: 'las carreras de MasterChef'. En ella, dos equipos de tres concursantes se enfrentan a la preparación de tres platos. Los dos más lentos del desafío tendrán que batirse en duelo en la siguiente fase.

En esta sección, Jorge y Pilu lograron superar a Camino; mientras que Ana y Claudia ganaron en velocidad también a David. Por lo que la prueba de eliminación puso en jaque a Camino y David. Los fogones se pusieron calentitos durante el duelo para uno de los delantales negros.

Ya en el primer cocinado, David parecía tener las peores cartas. Los nervios, la tensión y el tener a Samantha Vallejo-Nágera justo al lado dándole instrucciones, le jugaron una muy mala pasada al aspirante, que tuvo un desencuentro con la chef.

La cocinera le instó al aspirante a que le pusiera "personalidad" a su plato y que aliñase bien su steak tartar, pero el concursante no dio su brazo a torcer y le contestó que a él no le gusta el picante. Ante esto, David acabó por desechar su plato. "No me gusta, no me gusta esto", repetía él mientras volvía a aliñar.

"Te estoy intentando enseñar", le reprochaba Samantha. "El mismo cabreo que tiene se lo tiene que poner al steak tartar", comentaba el invitado de la noche, Boris Izaguirre, al abandonar los fogones.

David, último expulsado de MasterChef 11

Ya fuera del plató, ante las cámaras, David no podía contener las lágrimas al tratar de explicar su reacción en los fogones: "Me estresa saber que estoy haciendo los pasos bien y que no esté bueno". Pese a sus ganas, su comportamiento fue cuestionado por todo el jurado, que no le perdonó haber desobedecido las indicaciones de los chefs.

Tras el duelo, el jurado tuvo claro su decisión y quién sería el próximo expulsado entre Camino y David. "El concursante que no seguirá en las cocinas de MasterChef es...David", sentenció Pepe Rodríguez.