Tensión en 'MasterChef 11' tras acusar a un concursante de robar un helado: "Si es un chorizo no es mi culpa"

No es la primera vez que la tensión en MasterChef 11 parece traspasar la pantalla. Durante la primera semana de esta nueva edición XL ya vimos los primeros roces entre los concursantes...Unos desencuentros que parecen no haberse solucionado del todo después de lo vivido este lunes, donde ha habido tres protagonistas: un helado, un "chorizo" y Luca.

En el primer programa de la semana, el séptimo de esta temporada, los aspirantes tenían que superar el reto de expulsión del día: replicar la tarta Alaska. Un postre que requiere de maña y bizcocho, merengue y helado.

La prueba ya de por sí era complicada, ya que los concursantes de MasterChef 11 no tenían receta, sino que debían tirar de cabeza. Pero todo se vino abajo cuando los delantales negros se dieron cuenta de que faltaba helado. Fue cuando acudieron al abatidor para coger el producto.

Luca tenía tres botes, Ana tenía otros dos, pero Marta solo disponía de uno. "Me ha desaparecido uno", alertó ella en los fogones. Y al ver que uno de sus compañeros, Luca, no paraba de abrir el abatidor, a lo que ella le pidió que parara; algo que no gustó al tiktoker: "Vale, Marta, cariño, pero tengo que controlar mi helado. Sois muy egoístas a veces".

Marta, por su lado, aseguraba que ella había colocado tres botes de este producto; mientras el resto de rivales aseguraban no haber sido ellos y el jurado no daba crédito a lo que estaba pasando frente a ellos: "Hay un follón aquí...".

Ana carga contra Luca: "Si él es un chorizo..."

Mientras preparaban el cocinado, Jordi Cruz tuvo que intervenir para que las cosas no se salieran de madre, aunque durante la valoración del plato de Luca, el chef quiso saber lo que había pasado: "¿Qué ha pasado con el helado?".

"Puedo garantizar que el helado lo he hecho yo. El de Marta seguro que no es", respondió él enseguida. Como defensa, el tiktoker señaló que fue Ana la última en abrir la nevera, pero ella aseguró que eran sus botes y arremetió contra su compañero: "Si él es un chorizo, no es mi culpa".

"Es una sustracción involuntaria", comentó a su vez Marta para evitar caldear más el tema. "¿Esto ha sido sustracción, robo o hurto?", preguntó Pepe Rodríguez en general.

Ante este cruce de acusaciones, Luca únicamente contestó: "Aquí lo único que puede decir la verdad son las cámaras. A mí no me pueden acusar si no saben la verdad. No tengo más que decir".