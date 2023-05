Megan Fox, espectacular en bañador en ‘Sports Illustrated’ mientras habla de dismorfia corporal

La revista Sports Illustrated llega cada verano con un número especial que presenta nueva colección de bañadores que siempre sorprende por las mujeres que lleva en portada. Una de las de este 2023 es Megan Fox.

Su espectacular sesión de fotos hecha por Greg Swales en República Dominicana llega acompañada de una entrevista que le ha realizado su buena amiga, Kourtney Kardashian.

Con ella ha hablado de su lucha por conseguir que la gente la viera como alguien inteligente, que era algo que le daba seguridad. “Sabía que era inteligente. Así que esa fue una gran herramienta en mi cinturón de herramientas con la que tenía mucha confianza. Y eso me lo quitaron por completo con la fama”, confesaba.

Problema mental

Por mucho que se haya empeñado en que la vean por su inteligencia, lo que más ha llamado siempre la atención ha sido su físico. Cuando hizo Transformers, en 2007, aparecía en todas las listas de mujeres más bellas y deseables habidas y por haber.

Si tiene un deseo es que "todas las personas, no solo las mujeres, tengan respeto por sus cuerpos y por ellos mismos". Y es que es una asignatura pendiente para ella que sufre dismorfia corporal desde que era pequeña.

Se trata de una enfermedad mental que le hace percibir de manera exagerada sus defectos con los que acaba obsesionándose. “Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo a mí misma como me ven otras personas”, le contó a su amiga, “nunca hubo un punto en mi vida en el que amara mi cuerpo, jamás”.

Lo que no tiene claro es de dónde surgió esa obsesión ya que se crio en un entorno religioso muy estricto donde no se les daba importancia a los cuerpos. “El viaje de amarme a mí misma creo que será interminable”, aseguraba sobre un problema que no ha desaparecido.

Un problema que, por otro lado, no le impide hacer sesiones como esta de bañadores en la que también han participado la actriz Brooks Nader, la cantante Kim Petras o la empresaria y autora, Martha Stewart que, a sus 81 años, se ha convertido en la modelo con más edad de estas campañas.